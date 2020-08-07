7 Ağustos'ta Yengeç burcuna geçecek olan aşkın ve tutkunun gezegeni Venüs, bizlere kalbimizle hareket etmemiz konusunda önemli sırlar fısıldayacak. Duygularını asla arka plana atamayan Yengeç burçları ve onların hassas yapıları ise bu seyirden oldukça etkilenebilir. Venüs'ün duyguları güçlendiren yapısı Yengeç burcunu nasıl etkiliyor? Gelin beraber keşfedelim.

Duyguların tercümanı mısın Ey Venüs?

İyicil, toparlayan ve kalbinizin olduğunu hissettiren Venüs gezegeni, Yengeç burcuna geçerken bu duygusal burcun içi içine sığmayan duygularını da etkileyecek. Venüs ve Yengeç buluşurken tam karşılarına da Plüton'un konumlanması; aşkları, birliktelikleri, evlilikleri ve güven duygusunun en temelini sorgulatabilir bizlere… İlişkilerdeki ağdalanma konusu da gündeme taşınacak. Peki ağdalanma ne demek derseniz; rutine düşmek, sevildiğini hissetmemek, dünyanın bütün derdini kendi derdimiz gibi omuzlarımıza yükleyip ilişkilerden uzaklaşmak ve kendimizi soyutlamak demek.

Venüs Yengeç burcundayken; sevilmeyi, sahiplenilmeyi, bağıra basılmayı istediğimizi bizlere hatırlatacak. Yeteri kadar sevgisiz kalmanın bir yan etkisini de söylediğimiz sözleri kulağımızın duymamasıyla ve sonuçları düşünmeden yapılan konuşmalarla göreceğiz.

Venüs, Yengeç burcundayken kimlerle uğraşır?

Haritasında Oğlak olanlar ile yani 1984 ile 1998 yılları arasında doğumlu olanlarla...

Bunun yanı sıra Venüs, haritasında en çok Oğlak olan 1989 ve 1996 yılları arası doğumlu olanlar ile de bolca uğraşabilir.

Venüs, haritanızdaki Oğlaklar'ın tam karşısında olacağı için; ilişkileri, ilişkilerin geleceğini, huzursuzluğu, evlilik kararlarını, birlikte olduğunuz kişinin ailesini ve özel hayatımızın tamamına sirayet edebilir.

Venüs'ün Yengeç hali, duyguları güçlendirirken sosyal hayatımızdaki iletişim şeklimizi de etkileyecek. Gökyüzü, bizlerin bu dönemde daha fazla dikkatli ve gözlemci olabileceğimiz üzerinde duruyor. Duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşırken karşımızdaki kişinin duygularını da düşüneceğiz. Empati gücümüz artarken sahiplenici tavırlarımız da göze çarpabilir.

Venüs, Yengeç burcundayken özen göstereceğimiz konular:

Konfor

Kişisel bakım

Güvenlik

Aşk

Hem kadınlarda hem de erkeklerde içsel duyguları farklı bir boyuta taşıyan Venüs bizde dikkat çekilecek türde özellikler bırakabilir. Dikkat çekerken aynı zamanda hem çevremiz tarafından gözlemlenebilir hem de biz çevremizdeki kişileri gözlemleyebiliriz.



ASTRO GÜNDEM

NATO'ya bağlı ülkeler, kendi içlerinde bazı ülkeleri dışlayabilir. Ayrıca 7 Ocak 2021 tarihine kadar NATO'dan ayrılan ülkeler görebiliriz. Öğreten gezegen Satürn ve Ay düğümleri safları sıklaştırıyor. Bir türlü yerini belirleyemeyen enerji sektörü, kazandırmaya başlıyor.