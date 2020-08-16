Önümüzdeki yıllarda kendilerinden oldukça söz ettirecek Z kuşağını neler bekliyor? Bu kuşak içerisinde doğan ünlüleri nelerin beklediğini gelin beraber keşfedelim...



ÇOK KONUŞULACAK

Aleyna Tilki: Burcu Koç, Ay burcu Oğlak ve haritasında bolca toprak olan 28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki, konuşulmaya devam edecek. Gerek klipleriyle, gerekse tarzıyla adından oldukça söz ettiren Aleyna, yeniden farklı işleriyle gündeme gelebilir. İçinde bulunduğu projeler ve özel hayatıyla oldukça dikkat çekecek olan şarkıcının, kendisiyle ilgili duyabileceği eleştirilere karşı alacağı kararlar kamuoyunda bomba etkisi yaratabilir. Genç şarkıcı, 2021'in Temmuz'una kadar hem özel hayatı, hem de kariyeri ile ilgili inişleri ve çıkışları doğru sezebilirse bu süreci minimum hasarla atlatabilir.

Afra Saraçoğlu: 2 Aralık 1997 doğumlu Ay burcu, Merkür'ü ve Mars'ı Oğlak olan, ayrıca haritasında da Oğlak Stelyumu olan Saraçoğlu'nun başarısı, Türkiye sınırlarını aşacak olan yegane ünlülerden birisi olacağını işaret ediyor. Saraçoğlu, dijital platformlardaki işleriyle konuşulurken, önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerde yayınlanabilecek projelerle dikkat çekecek ünlülerimiz arasında yer alıyor. Saraçoğlu'nun haritası, 2022 yılına kadar özel hayatından çok kariyerine önem verirse geçmişine dönüp baktığında kendisiyle gurur duyacağının altını net bir şekilde çiziyor. Saraçoğlu için mutluluğun sırrı başarmakta. Ancak haritasındaki Oğlaklar, genç oyuncunun hayatında kimi zaman sert konuşmalar yaptığını ve keskin kararlar verdiğini gözler önüne seriyor.

Alina Boz: Ay burcu Kova, Uranüs'ü ve Neptün'ü kavuşum döngüsündeyken dünyaya gelmiş İkizler burcu Alina Boz, özel hayatıyla ilgi oklarını üzerine çekecek ünlülerimiz arasında yer alacak. Kendisi gibi popüler bir kişi ile aşka yelken açabilir. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun natal haritası, şu an devam eden bir ilişkisi olsa bile bu ilişkinin uzun ömürlü olmadığını vurguluyor. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda alabileceği ani kararlar ile kendisinden söz ettirecek olan Boz, özel yaşantısı ile muhabirlerinin peşinden koştuğu biri olabilir.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Mars 120'liği; doğal kaynaklarımız sayesinde ülkemizin yönünün değişebileceği üzerinde duruyor. Dünya, askeri savunma teknolojilerini tatbikatlar üzerinden seyrederken, İngiltere'nin hava savunma sistemleri konuşulacak. Bu arada 28 Haziran 1973 yılında kurulan, Mars'ı ve Chiron'u Koç olan TUSAŞ da konuşulabilir.