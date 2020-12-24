Şu bir gerçek ki 2020 yılında çok yoruldunuz. Hem maddi hem de manevi açıdan zor süreçleri yaşamış olsanız da bundan kurtulmayı da bildiniz. Kim ne derse desin kendi yolunuzdan şaşmayıp sizi seven kişilerle omuz omuza verdiniz. Her ne kadar yıl içerisinde yol ayrımları yaşamış olsanız da yeni yılda en büyük isteğiniz hayata dair umutlarınızı gerçeğe dökmek olacak. Kendinizi ve yaşam standardınızı yükseltmek istediğiniz bir yıla merhaba diyorsunuz.



ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAKSINIZ

Yılın sizin için yoğun başlaması hareketli zamanları da beraberinde getirecek. Örneğin alım-satım işlerinizin artış göstermesi maddi açıdan hızlı zamanlarda olduğunuzu vurgulayacak. Ailenizde stres yaptığınızı ve mutluluğu sadece maddi olgularda aramamanız gerektiğini söyleyenlerin sayısı artarken, hedeflere ulaşmak için kararlı olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi göstermek isteyeceksiniz. Evli ve çocuklu bir Başak burcuysanız 2021 yılında ailenizi toparlayan ve onlara yol gösteren taraf siz olacaksınız. 'Aileniz bir gemi, bu geminin kaptanı da siz olacaksınız' diyor gökyüzü…

Asla arkanıza bakmayacaksınız!

Zihninizdeki hareketler ve yoğun düşünceler yeni yılda uyku düzeninizi önemli ölçüde etkilerken, hayata dair çok şey düşündüğünüzü ve detaylara fazla takıldığınızı düşünebilirsiniz. Ancak detaylardaki gizemi çözmeden büyük resme odaklanamadığınızı siz de yaşadıklarınızla daha net görebilirsiniz. Kariyer bazında olan çalışmalarınızın artması size olumlu anlamda yansımış olsa da maddi anlamda çeşitli yatırımlar yapmış olsanız da sosyal hayatınıza vakit ayıramadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak gereksiz özgüven yapan kişilerdense somut olaylara imza atarak kendinize güvendiğinizi ortaya koyacaksınız.

İlişkisi olan bir Başak burcuysanız; Sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız zıtlıkları aşmak isteyecek, bir küs bir barışık havadan sıyrılmak için farklı yatırımlar yapacaksınız.

Kalbi boş bir Başak burcuysanız; hayat arkadaşınız ile tanışacaksınız.

2021'in ilk dört ayında;

Yaşınız kaç olursa olsun yurt dışı eğitimine göz dikeceksiniz.

Bu aylarda tuhaf bir kıskançlığa bürüneceksiniz. 2021'in ikinci dört ayında;

Üretmekten çekinmeyin, yeni projeler önünüze gelecek.

Hayatınızda belkiler hiç olmadı. Akrabalarınız sizden özür dileyecek. 2021'in son dört ayında;

Dedikoduya kulak verseydiniz bu günlere gelemezdiniz. Bugünden sonra da vermeyeceksiniz.

Araba değişikliği düşünen Başak burçları bu aylarda harekete geçiyor.



ASTRO GÜNDEM

Savaş gezegeni, Plüton'un göz hapsinde! 4 Nisan 1949 yılında Satürn – Aslan döngüsünde kurulan NATO ve Yunanistan'ın ilişkisi ülkemizi tek yürek yapacak. İlaç dünyasındaki gelişmelere vurgu yapan Satürn – Kova; aşının yanı sıra koruyucu solüsyonları da gündeme getirebilir.