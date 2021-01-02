2021 yılında yaşamayı ve var olmayı yeniden öğreneceğiz. Hayat koşullarımızı yeni dünya düzenine uydurmaya çalışacağız. Yılın ilk ayı yeni dünya düzeninin oluşumuna hazırlanırken, ardında çok yıkıcı, maneviyatı yüksek, bitirici ve değişime açık kapıları da araladı.

2021 yılının ilk günü Ay, Aslan burcundayken başlıyor. Yıkımların ardından 2021'in ilk gününden itibaren dünyanın yükünü hafifletmeye çalışacak. Ocak ayı gezegen dizilimleri ve etkileri uzun zaman konuşacağımız konulara vurgu yapıyor. Sabahtan akşama, bugünden yarına değişimin gözle görülür bir şekilde bir günde olmayacağını da belirtmek isterim. Ancak öyle bir değişimin içerisine ülkece gireceğiz ki tarihe yeniden not düşeceğiz.

Gelişmiş ülkelerin aşı standları kurup aşılanmaya çoktan başladığını göreceğiz. Değişimin içerisine bir anda düşeceğiz. Büyük olayların içine çekileceğiz. Geçmişte yaşadığımız günler bugünlere referans vereceğinin altını çiziyor. Dünya Covid-19 aşılamasını dört koldan yaparak ardında bırakmanın yoluna giriyor.

Yeni yapılanmaların gündemini oluşturan ülkelere tanıklık edeceğiz. 1949 yılında Jüpiter – Kova döngüsünde kurulan NATO, itibar çekecek çıkışlarıyla beraber Ocak ayına damgasını vurabilir. İtibarı sarsılan Çin'in geri dönüşünün güçlü olacağını göreceğiz. 1 Ekim 1949'da Merkür Retrosu'nda kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri üs kurma planları ABD'nin gündemini bu aydan itibaren meşgul edebilir. Çin hükümetinin Yunanistan'da yaptığı liman yatırımları AB'nin ve Amerika'nın eşzamanlı konuştuğu konuların başında gelebilir. Çin, kendi içerisindeki yaralarını iyileştirmek için 1959 yılında karşılıklı özerklik olarak tanınan Uygur Bölgesi'ni özgürlük kelimesi ile tanıştırabilir.

1 Kasım 1993'te Satürn – Kova döngüsünde kurulan Avrupa Birliği, kuruluşundan bugüne görmediği kopuşları ve sarsıntıları yaşayacak. AB sarsılmaya devam ederken, yeni yapılanmaları göreceğiz. Ocak ayında ulus üstü yeni kurumların kurulacağını duyacağız. Karşılıklı olarak birçok konsolosluk bulundukları ülkelerden çekilme kararı alabilir. Salgınla başlayan küresel zorlanmanın yanı sıra siyasal çekişme de farklı bir boyut kazanabilir. Bu aydan itibaren kurulması için uğraşılan Devler Ligi'nde büyük konuşmalar yapmaktan korkmazken, tavrımızdaki yapıcılığı da elden bırakmayacağız. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren kartlar yeniden dağılacak.



ASTRO GÜNDEM



Venüs-Uranüs iletişimi sanayi ve teknoloji alanındaki atılımları konuşmamızı sağlayabilir. Ülkemize yatırım yapmayı planlayan teknoloji şirketleri bu süreci hızlandırmak isteyebilir.