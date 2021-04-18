BENSU SORAL

Fısıltı gazetelerinde evliliği ile ilgili gelişmelerin yeni süreçlere gireceğini duyabileceğimiz Bensu Soral da Satürn'ü Kova olan ünlülerden. Başarılı oyuncu 2021'in yaz aylarında kendisinden bolca söz ettirecek. Aynı zamanda kardeşleri ile ilk defa yer alacağı bir projeye bu sene imza atabilir.



DEMET ÖZDEMIR

Balık burcu ve Satürn'ü Kova olan güzel oyuncu Demet Özdemir, ilişkisi ile konuşulurken hali hazırda projesinin de sonuna doğru geldiğini duyacağız. Bununla beraber yeni projesi için de hiç dinlenmeden setlerden setlere koşacağını da bol bol konuşabiliriz. Ay burcu da Yay olan Demet, aniden bitecek olan projesiyle beraber yeni bir projeye geçerken yoğunluğuna yoğunluk katacak. İlişkisiyle de gündeme gelen güzel oyuncu, sosyal medya ile sınanacak. Nasıl mı? Sosyal medya mecralarında üstünden prim yapmak isteyen ünlü didişmelerine maruz kalabilir.



HAZAR ERGÜÇLÜ

Dijital platformlardaki yeni projesi ile gündemden düşmeyecek olan Hazar Ergüçlü bu projedeki iddialı görüntüleri ile de sansasyon yaratacak. İlişkisi ile gündemin sürekli konuşulan güzel ismi Hazar Ergüçlü, ilişkisi ile daha önce girmediği bir dönemece girecek.



HANDE ERÇEL

İçinde bulunduğu her proje ile adından söz ettiren güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel de Ay burcu Koç olan ünlüler arasında. Bununla beraber haritasında iddialı bir kavuşum olan 1993'te Neptün – Uranüs kavuşumunda dünyaya gelen Hande Erçel'in ilişkisi ile ilgili yapacağı açıklama gündemi epey değiştirirken eski sevgililerinin dikkatini çekecek davranışlarda bulunacak. Bununla beraber eskiden aşk yaşadığı kişilerden de çeşitli açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşebilir. Aşk hayatıyla bolca konuşulacak olan Erçel, projesi sonlanan ve ekrana veda eden ünlüler arasında yer alabilir. Jüpiter'i de Akrep burcunda olan Hande Erçel, ilişki durumunu; "evli, mutlu, çocuklu" olarak güncellemek için adımlar atan güzellerden birisi olacak. 2021'in yaz aylarında Hande'nin hızına yetişemeyeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Plüton iletişimi, 14 Şubat 1903'te Satürn - Kova döngüsünde kurulan ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin ile yaşadığı gerginlikte farklı bir seviyeye çıkacağını işaret ediyor. "Parayı veren gerçekten düdüğü çalıyor mu?" diyeceğiz. Birbirine ültimatom veren ulus üstü kurumlar kozlarını adalet salonlarında paylaşacaklar.