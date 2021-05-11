KOÇ: Bu geçiş size yer yer dalgınlık getirebilir. Yanlış kişilere mesaj, mail atma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BOĞA: Venüs yönetici gezegeninizde! Bunun yanı sıra 12'nci evinize geçmesiyle beraber ilişkiniz ile ilgili bazı korkularınızın abartılı olduğunu hissedeceksiniz.

İKİZLER: Yeni kararlar gündemde! Burcunuzda hareket edecek olan aşk gezegeni, size ayrı bir çekicilik verecek. Saç renginizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

YENGEÇ: İhmal ettiğiniz bütün konuları önünüze getirecek. Bilinçaltınızda yer tutan bu düşünceleri, paylaşmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.

ASLAN: Venüs İkizler geçişi kariyer anlamında gelişmeleri karşına getirecek. Maddi konulardaki beklentilerin bu süreçte karşılık bulabilir.

BAŞAK: Yakın çevrenizle olan ilişkinizi bu döngüde gözden geçirebilirsiniz. Hedeflerinize daha çok yaklaştığınızı hissedeceksiniz.

TERAZİ: İsteklerinizi ve planlarınızı başarılı bir şekilde yönlendirmeye başlayacaksınız.

İlgisinden hoşlandığınız bir kişiden ilk adımı görebilirsiniz.

AKREP: Sizin için maddi açıdan alacak verecek konularını ön plana çıkaracak bu geçiş. Elinize geçecek fırsatları değerlendirmek için geç kalmanız, istemediğiniz sonuçları doğurabilir.

YAY: Gerek aile gerek sosyal çevreniz ile iletişiminiz hiç olmadığı kadar güçleniyor.

OĞLAK: Sağlığınızla daha fazla ilgilendiğiniz bir süreçtesiniz.

Duygusal hayatınızda beklediğiniz bir haber varsa, bu süreçte alacaksınız.

KOVA: Bu geçişte çevrenizden güzel destekler görebilirsiniz.

Süreç içerisinde ani kararlar vermekten uzak durmalısınız.

BALIK: Eviniz ile ilgili düzenlemeleri gündeminize getirecek Venüs – İkizler seyri, çevrenizi değiştirmenize ön ayak olacak.

Yeni eşyalar alabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Gökyüzündeki Merkür-Chiron 60'lığı ticaret merkezlerini gündemine alabilir. Özellikle ticari anlaşma imzalayan ülkelere yenileri eklenebilir. Büyük çaplı ihaleler daha çok konuşulabilir.