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Haberler Zeynep Turan Venüs’ün ikizler seyri burçları nasıl etkileyecek?
ZEYNEP TURAN
11 Mayıs 2021, Salı ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Venüs’ün ikizler seyri burçları nasıl etkileyecek?

KOÇ: Bu geçiş size yer yer dalgınlık getirebilir. Yanlış kişilere mesaj, mail atma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
BOĞA: Venüs yönetici gezegeninizde! Bunun yanı sıra 12'nci evinize geçmesiyle beraber ilişkiniz ile ilgili bazı korkularınızın abartılı olduğunu hissedeceksiniz.
İKİZLER: Yeni kararlar gündemde! Burcunuzda hareket edecek olan aşk gezegeni, size ayrı bir çekicilik verecek. Saç renginizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
YENGEÇ: İhmal ettiğiniz bütün konuları önünüze getirecek. Bilinçaltınızda yer tutan bu düşünceleri, paylaşmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.
ASLAN: Venüs İkizler geçişi kariyer anlamında gelişmeleri karşına getirecek. Maddi konulardaki beklentilerin bu süreçte karşılık bulabilir.
BAŞAK: Yakın çevrenizle olan ilişkinizi bu döngüde gözden geçirebilirsiniz. Hedeflerinize daha çok yaklaştığınızı hissedeceksiniz.
TERAZİ: İsteklerinizi ve planlarınızı başarılı bir şekilde yönlendirmeye başlayacaksınız.
İlgisinden hoşlandığınız bir kişiden ilk adımı görebilirsiniz.
AKREP: Sizin için maddi açıdan alacak verecek konularını ön plana çıkaracak bu geçiş. Elinize geçecek fırsatları değerlendirmek için geç kalmanız, istemediğiniz sonuçları doğurabilir.
YAY: Gerek aile gerek sosyal çevreniz ile iletişiminiz hiç olmadığı kadar güçleniyor.
OĞLAK: Sağlığınızla daha fazla ilgilendiğiniz bir süreçtesiniz.
Duygusal hayatınızda beklediğiniz bir haber varsa, bu süreçte alacaksınız.
KOVA: Bu geçişte çevrenizden güzel destekler görebilirsiniz.
Süreç içerisinde ani kararlar vermekten uzak durmalısınız.
BALIK: Eviniz ile ilgili düzenlemeleri gündeminize getirecek Venüs – İkizler seyri, çevrenizi değiştirmenize ön ayak olacak.
Yeni eşyalar alabilirsiniz.

ASTRO GÜNDEM
Gökyüzündeki Merkür-Chiron 60'lığı ticaret merkezlerini gündemine alabilir. Özellikle ticari anlaşma imzalayan ülkelere yenileri eklenebilir. Büyük çaplı ihaleler daha çok konuşulabilir.

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