Haberleşme gezegeni Merkür ile aşk gezegeni Venüs, bugün İkizler burcunda kavuşacak.

İletişimimizi önemli düzeyde etkileyecek olan bu kavuşum, duygusal hayatlarımızı da hareketlendirecek. Olumlu etkileri ve yeni kararları ortaya çıkaracak olan bu kavuşumun etkileri neler olacak? Gelin hep birlikte görelim.

Bülbül gibi şakımak…

İletişim bizler için olmazsa olmazdır. İşin içine astrolojide güzelliği temsil eden Venüs girince duygularımız dile gelecek. Çekingen olan kişiler bile dile gelecek. Bülbül gibi ötecek. Çevrenizde bu kişilere denk gelirseniz, unutmayın Merkür Venüs kavuşuyor.

Fazla detay fazla yük demektir

Zor bir döngünün, sürecin içerisinden geçiyoruz. Yaygın şekilde kullanmaya iyiden iyiye alıştığımız bu süreçte meydana gelecek olan kavuşum, teknolojiye olan ilgimizi daha da artıracak. Sosyal medyaya olan ilgimiz artarken, paylaşımların detaylarını da düşünüyor olacağız.

Merkür-Venüs kavuşumu yeni başlangıçların habercisi olacak

Kendimizi çok daha iyi ifade edebileceğimiz günler çok yakın… Öyle ki birbirinden farklı süreçlerin karşımıza çıkması yeni fırsatları da karşımıza çıkarabilir. Kariyer planlaması konusunu gözden geçiren kişilerin sayısı artarken herkes yeni bir arayış için gün sayacak. İletişim ve aşk gezegeninin kavuşumu düşüncelerdeki ani dalgalanmaları da gözler önüne serecek.

Hızlandıran bir kavuşum düşünün

Yaşamlarımızın yavaşladığını düşünmeye yol vermeyecek olan Merkür–Venüs kavuşumu, ezberleri bozacak cinsten. Çevremizdeki birçok insan önerileriyle ön plana çıkmak isterken bir söyleyip bin dinleyenler bu sürecin kazananları olacak. Harcamalarımızın artacağı bu döngüde yaptığımız değişim, hayatımıza dokunacak. Ve farklı tarzlar, farklı bakış açıları ufkumuzu açacak.

Merkür-Venüs kavuşumunun olumlu etkileri;

Eğlenceli yönünüz ortaya çıkabilir.

Merak ettiğiniz konulara olan eğiliminiz artabilir.

Dekorasyona karşı olan ilginiz yoğunlaşabilir.

Sorunlar karşısında yaklaşımınız değişebilir.

Kariyerinizdeki dönüm noktalarınızı yaşayabilirsiniz.

Merkür-Venüs kavuşumunun olumsuz etkileri;

Küçük detaylarla fazla uğraşabilir, büyük resmi gözden kaçırabilirsiniz.







ASTRO GÜNDEM

Savaş gezegeni hayallerin temsilcisi Neptün'e kafa tutuyor. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin perakende sektörü, oyuna tekrar dahil oluyor. Eş zamanlı olarak birçok ülkede tüketim konusunda protestolar yaşanabilir. Halka açılan şirketler kervanından çıkanlar oluyor.