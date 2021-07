Karar vermek… Kimi zaman zor kimi zamansa kolay. Sonuçta herkes her sorumluluğun altına giremez, karara varamaz. Varsa bile emin olur mu bilinmez. İşte bu yazıda da burçların karar anındaki tavırlarını kaleme aldım. Gelin beraber bakalım.

KOÇ: Karar vermek onlar için asla zor olmaz. Anlık kararların insanıdırlar. Ama her zaman doğru olanı mı seçerler, işte orası muamma… Acele etmeleri, olaylara yüzeysel yaklaşmalarına neden olur, derine inemezler.

BOĞA: Düşüncelerde boğulan bir burç… Sabit burçlar kategorisinde olan Boğaların, fikirleri de genellikle sabittir. Değişimden hoşlanmaz, değişime direnirler. Yol ayrımlarında ise oldukça zorlanırlar.

İKİZLER: Rutinden nefret eden hareketli İkizler burcu insanı, değişimi adeta kucaklar. Yol ayrımında kapıyı çalmak yerine, direkt anahtarı eline alır. Ona yeter ki seçenek sunun, "Bak bu da var" deyin.

YENGEÇ: Kaygıları onları yol ayrımlarına sürükler. Yaptıkları seçimler ise onları asla tatmin etmez. Akılları hep vazgeçtiklerinde olur. Geçiş süreçleri hep sancılıdır. İstediği yerine gelsin diye duygu sömürüsü yaptığı da görülür.

ASLAN: Eğlenceli, hareketli, kafasında çok fazla soru işareti barındırmayan Aslan burçları genellikle yol ayrımlarından kaçma yolunu seçer. Karar anlarında, önünde hiçbir seçenek yokmuş gibi davranır. Rutinini bozmaz.

BAŞAK: Başak burçları o kadar ince eleyip sık dokur ki, her iki tarafın da yanlış taraflarını bulur ve bu yüzden karar vermekte oldukça zorlanır. Yanlış seçim yapmaktan korkup, seçeneklerin hepsinden vazgeçtiği de görülebilir.

TERAZİ: Kararsızlıkların insanı! Hayatındaki dengeyi korumak için farkında olmadan kendiyle savaş verir. Denge kuracağım derken, dengesini şaşırır. Özellikle de karşısına seçenek sunmuşsanız!

AKREP: Oldukça nettir Akrep burçları. İsteklerini ve beklentilerini çok iyi bilen Akrepler, yol ayrımlarında gayet soğukkanlı davranıp, ne istediğini dikkate alarak seçimini yapar. Önceliği hep kendisidir.

YAY: Değişken Yay burçları, hayatlarında da değişime çok fazla direnmezler. Kendiliğinden gelişen olaylar onları korkutmaz, kabullenir ve hemen adapte olurlar. Ama ciddi konularda seçim yapmaları o kadar da kolay değildir.

OĞLAK: Her alanda ilerlemeyi başlatan öncü burçlardan Oğlaklar, karar alma aşamasındayken sadece zamana ihtiyaç duyar. Yeteri kadar zamanı varsa, illaki doğru bir seçim yapacak ve yoluna devam edecektir.

KOVA: Orijinal fikirleriyle beğeni toplayan Kova burçlarına yeter ki yenilik deyin. Seçim yapmak ve yenilik kavramları birbirlerinden farklı kavramlar olsa da Kovaların yapacağı seçim hayatlarına mutlaka yeni bir şey getirecektir.

BALIK: İşte bir kararsız daha! Değişken bir burç olan Balıklar, düşüncelerini de sabitleyemezler. Aslında çift kısmetlidirler ama bunu değerlendirmekte zorlanırlar. Kararsızlıkları ve ön yargıları yola çıkmalarına engel olur.