››› KOÇ: Koç burçları dostluk konusunda şeffaftır. Yalana ve güvensizliğe mahal vermek istemez.
Yeri geldiği zaman arkadaşlarını ailesi gibi görür.
Anlaştığı burçlar: Aslan ve Yay
›››BOĞA: Arkadaşını seven ve onunla empati kuran burçlardan biridir. Kendilerinden yola çıkarak eski tecrübelerini dostlarıyla paylaşmayı severler.
Anlaştığı burçlar: Başak, Oğlak
››› İKİZLER: Sosyal aktiviteler için arkadaş, İkizler'in olmazsa olmazıdır. Arkadaşı olsa da gerçek dostum dediği kişi sayısı da azdır.
Anlaştığı burçlar: Terazi, Kova
››› YENGEÇ: Yengeç burçları için en önemli konudur güven.
Uyum, hemen göze çarpar. Yengeç burçları için arkadaşlıklarda mantık ön plandadır.
Anlaştığı burçlar: Akrep, Balık
››› ASLAN: Cömertliğiyle ön plana çıkar.
Arkadaşları üzerinde baskı kurma çabası, kişileri çevresinden uzaklaştırabilir.
Arkadaşlarını yolda bırakmadığı gibi aynısını da bekler.
Anlaştığı burçlar: Yay, Koç
››› BAŞAK:
Seçicilik göze çarpar Başak burçlarında.
Çevresinde çok kişi vardır belki ama öyle herkese güvenmezler. Açık sözlü ve baskın karakter oluşu kırılmalara sebep olur.
Anlaştığı burçlar: Boğa, Oğlak
››› TERAZİ: Terazi için arkadaşlık hayatidir. Arkadaşları ile birlikte aktivitelere katılmayı sever.
Sosyal çevresinde sanatla uğraşan kişileri görmek mümkündür.
Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak
››› AKREP: Arkadaşlarından hayatta başka hiçbir şey yokmuş gibi sadece ilgi bekler ama arkadaşları için her şeyi yapar.
Anlaştığı burçlar: Balık, Yengeç
››› YAY: Neşeli ve zeki olan Yay burçları iyi arkadaş olarak göze çarpar. Kişilerin zevklerini ayırt etmeksizin arkadaşlık kurabilir.
Anlaştığı burçlar: Koç ve Aslan
››› OĞLAK: Çevresi kalabalık değildir Oğlak burcunun. Duygularını sadece yakın olduğu kişilere açar. Çevresine soğuk biri gibi imaj çizse de aslında çok güvenilirdir.
Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak
››› KOVA: Arkadaşlık konusunda en iyi olma özelliğini taşır. Yakınlarını korur, bilgi paylaşımı da üst düzeydedir.
Anlaştığı burçlar: İkizler, Terazi
››› BALIK: Her zaman en iyisini ister.
İsteklerini yerine getirebilecek kişilerle arkadaşlık yapmak istediği için hayal kırıklıkları yaşama ihtimali daha çok olur.
Anlaştığı burçlar: Yengeç, Akrep.