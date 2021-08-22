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Haberler Zeynep Turan Burçların arkadaşlık rehberi
ZEYNEP TURAN
22 Ağustos 2021, Pazar ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Burçların arkadaşlık rehberi

››› KOÇ: Koç burçları dostluk konusunda şeffaftır. Yalana ve güvensizliğe mahal vermek istemez.
Yeri geldiği zaman arkadaşlarını ailesi gibi görür.
Anlaştığı burçlar: Aslan ve Yay

›››BOĞA: Arkadaşını seven ve onunla empati kuran burçlardan biridir. Kendilerinden yola çıkarak eski tecrübelerini dostlarıyla paylaşmayı severler.
Anlaştığı burçlar: Başak, Oğlak

››› İKİZLER: Sosyal aktiviteler için arkadaş, İkizler'in olmazsa olmazıdır. Arkadaşı olsa da gerçek dostum dediği kişi sayısı da azdır.
Anlaştığı burçlar: Terazi, Kova

››› YENGEÇ: Yengeç burçları için en önemli konudur güven.
Uyum, hemen göze çarpar. Yengeç burçları için arkadaşlıklarda mantık ön plandadır.
Anlaştığı burçlar: Akrep, Balık

››› ASLAN: Cömertliğiyle ön plana çıkar.
Arkadaşları üzerinde baskı kurma çabası, kişileri çevresinden uzaklaştırabilir.
Arkadaşlarını yolda bırakmadığı gibi aynısını da bekler.
Anlaştığı burçlar: Yay, Koç

››› BAŞAK:
Seçicilik göze çarpar Başak burçlarında.
Çevresinde çok kişi vardır belki ama öyle herkese güvenmezler. Açık sözlü ve baskın karakter oluşu kırılmalara sebep olur.
Anlaştığı burçlar: Boğa, Oğlak

››› TERAZİ: Terazi için arkadaşlık hayatidir. Arkadaşları ile birlikte aktivitelere katılmayı sever.
Sosyal çevresinde sanatla uğraşan kişileri görmek mümkündür.
Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak

››› AKREP: Arkadaşlarından hayatta başka hiçbir şey yokmuş gibi sadece ilgi bekler ama arkadaşları için her şeyi yapar.
Anlaştığı burçlar: Balık, Yengeç

››› YAY: Neşeli ve zeki olan Yay burçları iyi arkadaş olarak göze çarpar. Kişilerin zevklerini ayırt etmeksizin arkadaşlık kurabilir.
Anlaştığı burçlar: Koç ve Aslan

››› OĞLAK: Çevresi kalabalık değildir Oğlak burcunun. Duygularını sadece yakın olduğu kişilere açar. Çevresine soğuk biri gibi imaj çizse de aslında çok güvenilirdir.
Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak

››› KOVA: Arkadaşlık konusunda en iyi olma özelliğini taşır. Yakınlarını korur, bilgi paylaşımı da üst düzeydedir.
Anlaştığı burçlar: İkizler, Terazi

››› BALIK: Her zaman en iyisini ister.
İsteklerini yerine getirebilecek kişilerle arkadaşlık yapmak istediği için hayal kırıklıkları yaşama ihtimali daha çok olur.
Anlaştığı burçlar: Yengeç, Akrep.

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