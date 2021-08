››› KOÇ: Koç burçları dostluk konusunda şeffaftır. Yalana ve güvensizliğe mahal vermek istemez.

Yeri geldiği zaman arkadaşlarını ailesi gibi görür.

Anlaştığı burçlar: Aslan ve Yay



›››BOĞA: Arkadaşını seven ve onunla empati kuran burçlardan biridir. Kendilerinden yola çıkarak eski tecrübelerini dostlarıyla paylaşmayı severler.

Anlaştığı burçlar: Başak, Oğlak



››› İKİZLER: Sosyal aktiviteler için arkadaş, İkizler'in olmazsa olmazıdır. Arkadaşı olsa da gerçek dostum dediği kişi sayısı da azdır.

Anlaştığı burçlar: Terazi, Kova



››› YENGEÇ: Yengeç burçları için en önemli konudur güven.

Uyum, hemen göze çarpar. Yengeç burçları için arkadaşlıklarda mantık ön plandadır.

Anlaştığı burçlar: Akrep, Balık



››› ASLAN: Cömertliğiyle ön plana çıkar.

Arkadaşları üzerinde baskı kurma çabası, kişileri çevresinden uzaklaştırabilir.

Arkadaşlarını yolda bırakmadığı gibi aynısını da bekler.

Anlaştığı burçlar: Yay, Koç



››› BAŞAK:

Seçicilik göze çarpar Başak burçlarında.

Çevresinde çok kişi vardır belki ama öyle herkese güvenmezler. Açık sözlü ve baskın karakter oluşu kırılmalara sebep olur.

Anlaştığı burçlar: Boğa, Oğlak



››› TERAZİ: Terazi için arkadaşlık hayatidir. Arkadaşları ile birlikte aktivitelere katılmayı sever.

Sosyal çevresinde sanatla uğraşan kişileri görmek mümkündür.

Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak



››› AKREP: Arkadaşlarından hayatta başka hiçbir şey yokmuş gibi sadece ilgi bekler ama arkadaşları için her şeyi yapar.

Anlaştığı burçlar: Balık, Yengeç



››› YAY: Neşeli ve zeki olan Yay burçları iyi arkadaş olarak göze çarpar. Kişilerin zevklerini ayırt etmeksizin arkadaşlık kurabilir.

Anlaştığı burçlar: Koç ve Aslan



››› OĞLAK: Çevresi kalabalık değildir Oğlak burcunun. Duygularını sadece yakın olduğu kişilere açar. Çevresine soğuk biri gibi imaj çizse de aslında çok güvenilirdir.

Anlaştığı burçlar: Boğa, Başak



››› KOVA: Arkadaşlık konusunda en iyi olma özelliğini taşır. Yakınlarını korur, bilgi paylaşımı da üst düzeydedir.

Anlaştığı burçlar: İkizler, Terazi



››› BALIK: Her zaman en iyisini ister.

İsteklerini yerine getirebilecek kişilerle arkadaşlık yapmak istediği için hayal kırıklıkları yaşama ihtimali daha çok olur.

Anlaştığı burçlar: Yengeç, Akrep.