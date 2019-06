VIP... Very Important Person... Yani "Çok Önemli Kimse"... Havaalanlarında devlet görevlilerine uygulanan bir ayrıcalık. Bildiğim kadarıyla hem güvenlik hem de devletin işleyişini kolaylaştırmak üzere üretilmiş bir sistem. Bu sayede belli sayıda devlet görevlisi havaalanlarında hızlı ve güvenli geçiş yaparak uçağa ulaşabilir. Bu kimseler yine belli sayıda misafiri de beraberinde geçirebilir. Ama bunun da bir sınırı vardır. Her önüne gelen giremez. Hakkı olan bile orduyla geçiş yapamaz. Çeşitli kurallar var. Mesela çok paranız olsa da çok ünlü olsanız da giremezsiniz.

Ama CHP'nin İstanbul adayı Koç Ailesi'nden ödünç aldığı veya kiraladığı özel uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na VIP salonundan geçiş yapmak istemiş. Kurallara uygun olmadığı söylenince de Melih Altınok'un ifadesiyle "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diye çıkışmış. Racon kesmiş.

Hakikaten doğru bir soru. Biz senin kim olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Zira reklamlara bakılırsa kendisi pek bir sevgi doluydu. Herkesi kucaklıyor herkesi seviyordu. Sakindi. Kibardı. Ama bu haller pek uzun ömürlü değilmiş. Kendisi her hafta yeni bir skandala imza atıyor.

Eskiden yaptığı karakol baskını ve polise ettiği hakaretleri falan duymuştuk ama kendisini savunanlar "bunlar çok eski görüntüler canım" diyordu. Geçtiğimiz hafta da dükkanına girdiği bir esnafa kabadayılık etmişti. Yandaşları yine savunmaya geçmiş ve "O kadarcık olur canım" demişti.

Ama üç aydır önümüzde duran CHP'nin adayı dur durak bilmiyor. VIP salonunda da olay çıkarmış. "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" havalarıyla kapıya dayanmış. Biz de bu sayede kendisinin kim olduğunu daha iyi öğreniyoruz.

Kurallara göre kendisine VIP olmadığı söylenmiş o da "very outrageous" bir kişiliğe bürünmüş. Terbiye sınırlarını aşan bir taşkınlık göstermiş. "VIP olamazsam VOP olurum" demiş. Devletin valisine küfür edecek kadar terbiyesizleşmiş. Daha dün bir bugün iki... Seçilmeden kuralları ve edep sınırlarını bu kadar zorlayan birisi şayet seçilirse, başımıza bela kesilecek galiba.

Siyaset böyledir işte. Rol yaparsınız. Maske takarsınız. Kampanyada türlü yalan söylersiniz. Ama toplumun önünde belli bir vakit geçirince herkes öğrenir sizin kim olduğunuzu. Benim şüphem yok. Zaten anladı millet. Ama şu Erdoğan düşmanlığı yok mu? Şeytanla bile anlaşmayı mümkün kılabilir.