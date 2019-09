Televizyonlarda işlenen cinnet, cinayet, şiddet ve azgınlık inanıyorum ki hepinizi derinden etkiliyor. Dini hassasiyet, akıl ve vicdan azaldı. Sevgi azaldı. Saygı azaldı. Merhamet azaldı. Kutsallar kolay çiğnenir oldu. Birileri sanki bu olumsuzlukların kurgusunu kuruyor. Birbirimize nefret ve sevgisizce yaklaşalım isteniyor. Bunun faturası şiddete ve insafsızlığa dönüşüyor. Kendimizle hesaplaşmalıyız. Her şiddetten, her cinayetten, her olumsuzluktan maddi olmasa da manevi sorumluluğumuz var.