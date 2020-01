İnsanlık tarihi içinde yeryüzünde en etkili 100 insanı tespit etmek için ciddi bir araştırma, tarama ve arşiv edinen Amerikalı yazar, düşünür, astrofizikçi Prof. Dr. Michael Hart bilimsel veriler ışığında yaşamın her kategorisinde her zamanın ve her mekanın bir numaralı insanının Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğunu ilan ediyor. Prof. Michael Hart ve benzeri etkili bilim adamının bu değerlendirmeleri batıda estirilmeye çalışılan Hz.

Peygamber aleyhindeki algıyı yerle bir ediyor.

'Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100' adlı eserinde Michael Hart; Peygamber, filozof, asker, yazar, bilim adamı, imparator, din adamı, devlet adamı gibi onlarca kategoride 100 insanı sayar. Müslüman olmayan Prof. Dr. Hart, bütün bazı ön yargılı insanların itiraz ve dezenformasyonlarına rağmen verilerin kendisine verdiği bilimsel sonucu net ifadelerle açıklamaktan geri durmaz.

Yüz kişilik listenin bir numarasına Hz.

Muhammed (s.a.v.)'i yazan düşünür 500 sahifelik kitabı, "Hz. Muhammed tarihte hem dini ve hem de din dışı alanlarda üstün başarı göstermiş tek kişiydi." cümlesiyle başlıyor. Buradan itibaren kitaptan bazı bölümleri vererek Prof. Dr.

Hart'ın bakış açısını sunmak açısından fayda görüyorum.



Etkili bir lider

Dünyanın en etkin insanlarının listesinde başı çeken kişi olarak Hz. Muhammed'i seçmem bazı okurları şaşırtabilir. Ancak O, tarihte hem dini ve hem de din dışı alanlarda üstün başarı göstermiş tek kişiydi.

Mütevazi kökenlerden gelen Hz. Muhammed dünyanın en büyük dinlerinden birini kurdu, yaydı ve son derece etkili bir siyasi lider oldu. Bugün vefatından on üç yüz yıl sonra, etkisinin gücü ve yaygınlığı hala sürmektedir.

Bu kitaptaki insanların çoğu uygarlık merkezlerinde, kültür düzeyi yüksek ulusların üyesi olarak dünyaya geldi. Ama Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke şehrinde ticaret, sanat ve bilim merkezinin çok uzağında dünyanın geri kalmış bir yerinde doğdu. 6 yaşında öksüz kaldı. 40 yaşına kadar sıra dışı bir insan olduğu konusunda çok az gösterge vardı.

...Üç yıl boyunca Hz. Muhammed sadece yakın arkadaşlarına vaz (tebliğ) verdi. Sonra 613'lerde halka açık vazlara başladı.

Mekke'de ölümle tehdit edilince Medine'ye göçtü (Hicret) bu olay dönüm noktası oldu. Ona inananların Medine'de sayıları arttı. Medine'de mutlak bir lider oldu. Birkaç yıl Mekke ve Medine arasında (Müslümanlarla müşrikler arasında) bir dizi çarpışma oldu. Bu savaş 630 yılında Hz. Muhammed'in Mekke'ye zaferle (Mekke Fethi) dönmesiyle sonuçlandı.



İslam fetihleri

Hz. Muhammed (s.a.v.) 632'de vefat ettiğinde tüm Güney Arabistan'ın hakimiydi. Hz.

Muhammed (s.a.v.)'in yüreklerine iman ve asaret koyduğu Arap süvarileri tarihteki en şaşırtıcı zaferleri kazandılar.

Persleri (İranlıları) yendiler.

Bizans'ın ortasına kadar ulaştılar. İspanya'yı fethettiler.

Mezopotamya, Mısır, Kuzey Afrika'yı geçtiler. Pakistan, Kuzey Hindistan Endonezya Müslümanlığı kabul etti. Suriye, Filistin, Mısır Müslümanlara boyun eğdi. Pers orduları 637'de Kadisiye ve Nihavend savaşlarıyla dağıtıldı.

Tek Allah'a inanan bu orduları bir araya getiren güç Hz. Muhammed'den başkası değildi.

Bu fetihler Doğu Roma İmparatorluğuna ulaştı.

İslam orduları Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde 711'de arap orduları Kuzey Afrika'yı ta Atlantik Okyanusu'na kadar silip-süpürdü. Kuzeyde Cebelitarık boğazını aşıp İspanya'daki Vizigot krallığını ele geçirdiler.

İslam orduları, Fransa'nın ta içine kadar ulaştılar.

İslam orduları, insanlık tarihindeki en büyük imparatorluğu kurdular.



Nasıl değerlendirilmeli

Prof. Dr. Hart'ın vahyi bizim anladığımız ve inandığımız ölçekte değerlendiremediği ortada.

O, Hz. Peygamberi kişisel bazda en büyük lider, komutan, tabuları yıkan bir büyük insan olarak değerlendiriyor. Bunu ferdi ve kişisel bir olağanüstü başarı olarak görüyor.

Prof. Dr. Hart, "Hz. Muhammed'in, Hz.

İsa'dan daha üst sırada olması garip gelebilir" diyor. Okuyucularına şöyle diyor: Bu karara varmamızın iki temel sebebi vardır.

Birincisi; Hz. Muhammed İslamiyet'in gelişmesinde Hz. İsa'nın Hristiyanlığın gelişiminden daha önemli rol oynamıştı.

Zira Hristiyan teolojisini asıl geliştiren kişi Hz. İsa değil yeni ahit kitabının büyük bölümünü yazan Aziz Poulus'tur.

Hz. Muhammed ise, hem İslam ilahiyatından hem de onun başlıca etik ve ahlaki hükümlerinden sorumluydu. İslami uygulamaların kilit kişisi hep O olmuştur.

O aynı zamanda vahiyle gelen (Hart, geldiğine inanılan diyor) Kuran'ın da sahibidir.

Bu vahiydir.

Onun zamanında özüne sadık olarak kopya edilmiştir.

Vefatından sonra (Hz. Ebu Bekir zamanında) bir araya getirilip özüne sadık olarak toplanmıştır. Hz. İsa'nın böyle bir derlemesi, eseri günümüzde elimizde yoktur.

Prof. Hart; Hz. Peygamberi verdiği siyasi kararlar ve etkin liderliği, problemlere getirdiği çözümler itibarıyla de tüm zamanların en etkili politik lideri olduğunu söylüyor. (Tasarrufla, neden kitabevi; Çev: Nursan Üstündağ)



Hep bir numara olacak

Bu kitabın basılmasından (Tarihteki yüz büyük insan) on yıl sonra Kahire'de ödül törenine katılan Hart'a el-Ahram yazarı sordu: Sizin sıralamadaki kanaatiniz aynı mı? Prof. Hart, "Bu sayı 300'e çıksa bile Hz. Muhammed'in yeri hep bir numara olacaktır" cevabını verdi.

Prof. Hart şu önemli saptamada bulunuyor:

"Pek çok tarihi olay için, belirli bir politik şahıs olmaz da o olay olabilirdi. Örneğin: Simon Bolivar hiç yaşamasaydı bile, Güney Amerikalı sömürgeler İspanya'dan bağımsızlıklarını kazanacaklardı. Ama İslam fetihleri ve dini için böyle bir şey söylenemez.

Hz. Muhammed (s.a.v.) olmasaydı Arap- İslamfetihleri, medeniyet ve dini kesinlikle olmazdı.



Son Söz

Elbetteki Hz. Muhammed (s.a.v.) her zamanın ve her mekanın bir numarasıdır. O son elçi, son Resul ve son habercidir. İki alemin sultanıdır.

Yol göstericidir. İnsanlık tarihinde iz bırakmış milyonlarca önder, lider, ilim adamı, devlet adamı, asker, imparator, mucit, filozof ve değişik etkili insan arasında Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir numara ilan edilmesi bizi şaşırtmaz. Kendisi hakkında yazılanlar bence söylenmesi gerekenlerin çok altındadır. Zira O, tarihin döngüsünü değiştirmiş, dünya haritasını yeniden çizmiş, dünyanın gelmiş ve geçmiş liderler arasında inananları tarafından en sevilen bir önderdir, liderdir, babadır, dededir, tabu yıkan, yol gösteren, hidayete erdiren, inanılmazı başaran emsalsiz bir liderdir.

Amerikalı düşünür Prof. Dr. Michael Hart, İskoç asıllı Tomas Carlyl veya başka yüzlerce -kısmen- insaflı oryantalist, tarihçi veya düşünürün Hz.

Peygamber (s.a.v.)'i övmesine elbet biz iman edenlerin ihtiyacı yoktur. Kaldı ki biz; düşünür, filozof veya Peygamber arasındaki hassas çizgiyi çok iyi çizmeyen düşünürlerin her sözüne itibar ediyor da değiliz.

Ancak batıdan yükselen insaflı, önyargıyı kısmen ötelemiş bilim adamlarının bu sözlerinin bizdeki bazı önyargılı ve bilgisiz insanın ufkunu açabileceğine, gözlerine örülmüş perdeleri sıyırabileceğine inanıyorum. Dilerim temennim gerçekleşir de bu insanların Hz. Resulü daha iyi tanımalarına vesile olur.



Prof. Dr. Michael Hart kimdir?

Cornell Üniversitesi'nde Edebiyat, New York Hukuk fakültesinde Hukuk, Adelphi Üniversitesinde Fizikte master Princeton Üniversitesinde astronomide doktora yaptı. Maryland, Greenbelt'de Nasa, Colorado ve California ve benzeri yerler de bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Şu anda, Maryland Riverdale'de kıdemli bir bilim adamı olarak çalışıyor.

American Astronomical Society'nin ve onun Planatery Science bölüm üyesidir. Prof. Dr. Michael Hart şu anda 87 yaşındadır. New York doğumlu olan Hart; Amerikalı Astrofizikçi ve yazar olarak anılıyor.