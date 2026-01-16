Dün gece Miraç'ı kutladık. Bildiğiniz gibi Miraç, Mekke'de baskı altında kalmış ve bunalmış olan Resulullah'a yüce Allah'ın ikramıdır.

Efendimiz (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya yükseltildi, davet edildi. İsra, yani Mekke'den Kudüs'e yolculuğu Kuran'da açıkça yer almıştır. Bu yolculuk fiziki bir yolculuktur. Kudüs'ten göğe yükseltilmesi ise Miraç olarak adlandırılmıştır. Miraç, Kuran-ı Kerim'de Necm Suresi'nde işaretlerle yer almıştır. Kısacası; İsra ve Miraç büyük bir hadisedir. En büyük mucizelerden biridir.

Miraç yolculuğunda Hz. Muhammed (SAV) olağanüstü olaylara, görüntülere şahit oldu. Beş vakit namaz ile cuma namazı orada O'na iletildi. Bir de "Allah birdir, Hz. Muhammed Allah'ın Resulü'dür" diyen herkes (günahlarının bedelini ödedikten sonra) cennete girecektir. Bu müjdeyi aldı.

"Sidretü'l Münteha"ya ulaşan Hz. Resulullah, kaderin yazıldığı kalemlerin sesini duydu. Cebrail'i asli (gerçek) suretiyle orada gördü. Göğe olan bu yolculuk İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ertesi gün Mekkeli müşriklerin imtihanıyla karşılaştı. Ama daha önce gitmediği Kudüs'ü nokta nokta tarif edince haklılığını gösterdi. Selam olsun Efendimize.

BÜTÜN PEYGAMBERLERİN NEBİSİ

Miraç'ta kısaca şunlar yaşandı: Hz. Cebrail gök kapısını çaldı. Gök kapısı açıldı ve dünya semasının üstüne çıktılar. Resul-i Ekrem Efendimiz (SAV), orada oturan bir zat gördü. Sağ ve sol yanında birtakım karaltılar vardı. Sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e, "Hoş geldin, sefa geldin, salih peygamber, salih oğul!" dedi.

Peygamber Efendimiz, Cebrail'e, "Bu kim?" diye sordu. Hz. Cebrail şu cevabı verdi: "Bu senin baban Âdem'dir. Şu sağındaki, solundaki karaltılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlik, solundakiler cehennemlik olanlardır. Sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar."

Buradan ikinci semaya yükseldiler. Gök kapısı açıldı ve Resul-i Kibriya Efendimiz (SAV), orada Hz. Yahya (AS) ve Hz. İsa (AS) ile karşılaştı. Hz. Cebrail, "Bu gördüklerin Yahya ve İsa'dır. Onlara selâm ver" dedi. Selamlaştılar ve onlar Peygamber Efendimiz'e, "Hoş geldin, sefa geldin salih peygamber, salih kardeş" dediler.

Bundan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz, Cebrail ile birlikte aynı minval üzere üçüncü katta Hz. Yusuf, dördüncü katta Hz. İdris, beşinci katta Hz. Harun, altıncı katta Hz. Musa ve yedinci katta da Hz. İbrahim (AS) ile görüştü. Onların hepsi de kendisine hoş geldinde bulundular ve miracını tebrik ettiler.

Cebrail (AS), yedinci kat semadan Resul-i Ekrem Efendimiz'i alıp yükseklere çıkardı. Daha sonra Habib-i Kibriya'nın karşısına Sidretü'l Münteha sahası açıldı.

Cebrail (AS), "İşte, bu Sidretü'l Müntehâ'dır. Ben, buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım" dedi ve oradan ileriye tek adım atmadı.

***



MAHŞERDE ŞEFAAT MANZARASI

Sahabeden Huzeyfe (RA) ile Ebu Hureyre'nin (RA) rivayet ettiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah kıyamet günü tüm insanları bir araya toplar. Müminler (kabirlerinden ayağa) kalkarlar ve kendilerine cennet yaklaştırılır. Âdem'e (AS) gelip 'Ey babamız! Bizim için cennetin kapısının açılmasını iste' derler. Âdem, 'Sizi cennetten çıkaran, babanızın hatasından başka bir şey değil ki, ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın dostu olan oğlum İbrahim'e gidin' der.

Bunun üzerine insanlar derhal İbrahim'e (AS) giderler. İbrahim, 'Ben buna ehil değilim, ben bu işin çok ötesinde bir dost oldum. Siz vasıtasız olarak Allah'ın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidin' der. Bunun üzerine insanlar hemen Musa'ya giderler. Musa, 'Ben bu işin ehli değilim, siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin' der. İnsanlar, İsa'ya (AS) geldiklerinde, İsa (AS), onlara, 'Ben bu işin ehli değilim' der.

Sonunda Muhammed'e (SAV) gelirler. O da hemen ayağa kalkar, kendisine şefaat için izin verilir. Nihayet emanet, sıla-i rahim ve Müslümanların birbirleriyle bağlantıları gönderilir. Sırat köprüsünün sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk grubunuz sırattan şimşek gibi geçer."

Ben, "Annem-babam sana feda olsun! Şimşek gibi geçmek nedir?" dedim.

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda geçip kaybolur. Sonrakiler rüzgâr gibi, sonra kuşlar gibi, sonra koşucular gibi geçerler. Onları amelleri böyle süratli geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup, 'Rabbim selamete çıkar, Rabbim selamete çıkar' diye dua eder. Sonunda kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Nihayet öyle adamlar gelir ki, yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gelir; sıratın iki tarafında takılmış bazı çengeller vardır ki, bunların vazifeleri, emredildikleri kimseleri yakalamaktır. Bundan dolayı kimileri yaralanmış vaziyette kurtulur, kimileri de cehenneme yuvarlanır."



ŞEFAATLE İLGİLİ AYETLER

"İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler." Bakara/255

"Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir." Nisa/85

"O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez." Taha/109

"Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz." Necm/26