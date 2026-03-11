İyilikleri ertelemeyin

İyi işlerde, ibadette, Allah’a yönelişte, tövbede acele etmek gerekir. Çünkü hayat ne kadar gerçekse ölüm de o kadar gerçektir. Yarın çok geç olabilir

İyilikleri ertelememek lazım. Yarın çok geç olabilir. Çünkü kimse beş dakika sonrasının kendisine ne hazırladığını bilemez. Hayat ne kadar gerçekse ölüm de o kadar gerçektir. Peygamberimizin, "Kabirleri ziyaret edin. O size ölümü hatırlatır" emri belleğimize bu gerçeği yerleştirme amacını taşır.

Bizler nefsimizin arzularını yerine getirmekte çok aceleciyizdir. Çoğu kez helal veya harama bakmadan nefsimizin isteklerine boyun eğeriz. İçimizdeki temiz duygular bizi doğruya yönlendirmek istediğinde bu temiz duyguları basit bir rüşvetle sustururuz. "Daha vakit var" deriz. Doğru olan, vaktini beklemeden vakti kollamak olmalıdır.

BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLİN

Hz. Ukbe anlatıyor: Bir seferinde Peygamberimizin arkasında ikindi namazını kıldım. Peygamberimiz selam verip namazı bitirdi ve sonra hızla kalkıp evine girdi. Biz de O'nun bu tavrından dolayı endişelendik. Peygamberimiz biraz sonra döndü. Bizlerin endişelenmiş olduğunu anlayınca şöyle buyurdu: "Odamda biraz altın ve gümüş vardı. Onu hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen dağıtılmasını istedim. Onun için süratle eve girdim." (Buhari, Ezan, 158; Nesai Sehv, 104).

Evet, iyi işlerde, ibadette, Allah'a yönelişte, tövbede acele etmek lazım. Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurur: "Faydalı işlerde acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte birtakım fitneler ortalığı kuşatacaktır. O zaman insan, mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar." (Müslim, İman, 186).

Peygamberimiz 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bil buyuruyor: İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalanmadan önce sıhhatinin, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşgul zamanlardan önce boş vakitlerinin, ölümden önce hayatının (Buhari, Rikak, 3).

Doğrudur. Hayatın değerini bilmek lazım. Zamanın da, zenginliğin de, sıhhatin de, gençliğin de.

ALLAH'LA MEŞGUL OLALIM

İslam, hayatı ve nimetleri doğru ve verimli kullanmamızı öğütler. Hayattan kopmayı değil, hayata gerçek anlamını kazandırmayı emreder. Hz. Mevlana şöyle der: "Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesile aktarılır ama hep dünyada kalır."

Kalbimizi sürekli Rabb'imizle meşgul edelim. Unutmayalım, kişi hayatı boyunca neyle meşgul olursa hayatının son anında da onunla meşgul edilir. Son nefesini veremeyen bir adamın hâlini büyük bir âlime sordular. Dediler ki: Şu adam bir türlü can veremiyor. Şehadet kelimesini söyleyemiyor. Sanki sürekli bir işle meşgul, kalbi başka yerde. O âlim sordu: "Bu adam sağlığında neyle meşguldü?" Dediler ki: "Duvarcı ustasıydı. İşine delice bağlıydı." Büyük âlim şöyle dedi: "Ona deyin ki 'Usta son tuğlayı koyduk. Duvar bitti'." Öyle yaptılar. O zaman gördüler ki adam büyük bir coşkuyla ruhunu teslim etti. Döndüklerinde âlim zat şöyle izah etti: "Hayatını hep son tuğlaya endekslemişti, duvarı bitirmeye. Ölüm anında da yüce Allah oraya endeksledi."

SON NEFESE DİKKAT!

Rabi bin Heysem anlatıyor: "Kişi ölmeden önce neye düşkünse onunla meşgul olur ve ruhunu öylece teslim eder. Ben bir ara son nefesini veren bir insanın yanında bulunuyordum. Adamın hâli güzel değildi. Ben sürekli ona 'La ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)' sözünü telkin ederken o para sayar gibi parmaklarıyla oynuyordu."

Hayatı boyunca kalbini paraya bağlamış adam son nefeste kalbinden parayı atamıyor. Varlık âleminde kendini neyle meşgul ederse, sonsuz âleme doğru yol alırken de kalbi onunla meşgul olur.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Hz. Ali'nin duası

Allah'ım! Bela ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah'ım! Benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez. Allah'ım! Senden bu ayda; iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım.

SORU - CEVAP



Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?

Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, ondan bir şey istemek gibi hususlar bidattir. Şirke yol açacak tavırlardır. Orada durup Allah'tan tövbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir.



Gusül abdestide dua edilir mi?

Gusül abdesti alırken dua etmekte bir sakınca yok. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızda besmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz. Duaları da söylemenizde dinen bir sakınca yoktur.



Borcunu ödemeyene hak helal edilir mi?

Borcunu ödemeyen kişiye hakkınızı helal ediyorsanız o sizin büyüklüğünüzün işaretidir. Çünkü herkes borcunu ödemeyene hakkını helal etmez. Sen ediyorsan, Allah senden razı olsun. Eğer bir kişi parası olmasına rağmen borcunu ödemiyorsa günahkârdır. Ama gerçekten zor durumdaysa Allah'a bırakın.



BİR AYET

"Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaat olsun. İşte kurtuluşa erenler yalnız onlardır." (Âl-i İmran-104



BİR HADİS

"Allah'ın kulunun tövbesinden duyduğu sevinç, birinizin çölde kaybetmiş olduğu devesini bulmasından dolayı duyduğu sevinçten daha fazladır." (Müslim, Tirmizi)