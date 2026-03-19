Ramazan bitince defteri kapatmayın

Ramazanda orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık, hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Şimdi yeni bir koşuşturmaca başlayacak. Bu hengâmede yüce Allah’a verdiğimiz sözü unutmayalım

Amel defterinizi ramazanda iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız; özetle ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız.

Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde (önümüzdeki ramazana kadar) bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak?

İnşallah ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu.

YARIN RAMAZAN BAYRAMI

Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi.

Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (SAV) "selamı yayın" buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.

AHDİNİZİ DİRİ TUTUN

Şöyle veya böyle, ramazan bitti. Ama güzel alışkanlıklar edindik. Hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Duygulandık. Yer yer gülümsedik. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız, koşacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabb'imizsin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Rabb'im ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin.

Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim. Allah yâr ve yardımcımız olsun.



TÖVBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İnsanoğlu günah işleyebilir. Belki işlememelidir. Ama kötülüğe meyleden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan tövbe geciktirilmemelidir ve tövbe içten olmalıdır. Günahtan tövbe eden şunlara dikkat etmelidir.

İşlediği günahı tamamen terk etmelidir.

İşlediği günahı dile getirmemeli, konuşmamalı, başkalarına anlatmamalıdır.

Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşmalıdır.

Günahları konuşanları dinlemekten uzak kalmalıdır.

Yüreğinden günahı silmeli ve asla düşünmemeli, içinden böyle bir niyet geçirmemelidir.

Tövbesinde samimi olup olmadığını tartmalıdır.

Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalıdır.

Kalbinin, niyetinin, ihlasının düzgün olup olmadığına bakmalıdır.

Tövbesine sürekli devam etmelidir.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Uhud Savaşı sonrası Peygamberimizin duası

Allah'ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle... Allah'ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah'ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah'ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım! Peygamberlerini yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah'ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et.



MUTLULUK ÖNERİLERİ

Allah'ı sevin, Peygamber'i sevin, Kuran'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları Peygamber'in sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın, sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam diniyle kucaklaşın; ramazan ayı dışında da...

SORU - CEVAP



Cennete girersem eşime katlanmak zorunda mıyım?

Öncelikle eşinizle aranızda sevgi ve anlayışın hâkim olmasını dileyelim. Sorunuzun cevabına gelince... Kişi cennette istemediği hiçbir şeyle muhatap olmayacaktır. Arzuları gerçekleşecektir.



Kedi beslemek uğursuzluk getirir mi?

Hayvan beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabesi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre, yani "kediciğin babası" ismini vermiştir.



İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?

Mümin, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir.



BİR AYET

"Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabb'in yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Hûd, 123)



BİR HADİS

"Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbn Hanbel, El-Müsned, I, 403)