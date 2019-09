HİLÂL KAPLAN

Başkan Erdoğan'ın, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki mücadelesinin mükemmel bir özetiydi.

"Dünya 5'ten büyüktür" diyerek, BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısını yineleyen Erdoğan, "hakların ve sorumlulukların olması gerektiği gibi paylaştırılmadığı"na vurgu yaptı. "Şayet her birimiz güvende değilsek, hiçbirimiz güvende değiliz" kolonyalizmi yapısallaştıran ülkelere bir ikazdı.

"Nükleer güce sahip olmak ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır" sözleri ise, her uluslararası krizde nükleer güç kartını Demokles'in kılıcı gibi dünya üzerinde savuran ülkelere önemli bir eleştiriydi.

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızın altını yeniden çizen Başkan, DEAŞ'tan en çok zarar gören ülke olduğumuzu ve mücadelemizi anlattıktan sonra, ABD'deki 29 eyaletin her birinden daha fazla sığınmacı ağırladığımızı Batılı izleyicinin anlayacağı şekilde gözleri önüne serdi.

Ayrıca harcanan 40 milyar dolara nispetle, AB'nin sunduğu 3 milyar euroluk katkının ne kadar küçük olduğunu belirtti.

Sahile vurmuş naaşını göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" sözlerinin ağırlığı, tüm salonda yankılandı.

"Hedefimiz PKK/YPG terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıdır" ifadesini ise ABD ile yapılan mutabakatın çok da uzun ömürlü olmayacağı iması olarak okudum.

Türkiye'nin oluşturmayı planladığı güvenli bölgeyi harita üzerinde gösterip, Deyr ez Zor ve Rakka'nın dahil edilmesiyle 3 milyon sığınmacının geri yerleştirilmesi amacını açıklaması önemliydi.

Elbette bu, YPG'nin geri dönüşlere engel teşkil ettiğine de işaret eden bir açıklamaydı.

Doğu Akdeniz'deki haklarımız, Libya'da istikrarın tesisi, Keşmir ve Rohingya zulmü, Katar'a ablukaya karşı çıkış ve Kaşıkçı'nın katlini hatırlatmasının yanı sıra, Sisi'den hemen sonra konuşan Erdoğan'ın rahmetli Mursi'yi "Mısır'ın seçilmiş ilk Başkanı" olarak tekrar anması önemliydi.

İsrail'in işgalci politikalarını harita üzerinde aşama aşama anlatan Erdoğan, "Soruyorum:

İsrail neresidir?" diyerek bir kez daha mazlum Filistin için meydan okudu. İsrail aleyhinde onlarca karar alan ama hiçbir icraat üretemeyen BM'ye, BM çatısı altında, "Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?" diye sorması tarihe geçecek anlardı.

"Dünyaya mazlumlar için meydan okuyan böyle başka bir lider varsa, getirin ona Reis diyelim" diye yazılmış.

Haksız değil...