Gazze soykırımı, sadece Batı demokrasilerinin değil, Batı medyasının da cilalarını döktü.

Sözde dünyanın en prestijli gazetelerinden olan The Wall Street Journal'ın (WSJ) 3 Ağustos 2025 tarihli yazısının başlığı şöyleydi: "Gaza Starvation Photos Tell a Thousand Lies" yani "Gazze'deki Açlığa Dair Fotoğraflar Bin Yalan Söylüyor." Alt başlık ise daha da acımasız: "Hamas propagandası ciddi şekilde hasta çocukları kullanıyor, Batı medyası da buna alet oluyor."

Bu ifadeler sadece etik dışı değil, insanlık dışıdır. Açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını "Hamas propagandası" diye yansıtmak, Nazi Parti gazetesi Völkischer Beobachter'ı bile sollayan bir faşizmin ürünüdür.

Edward Said'in "Medyada İslam" kitabındaki şu tespit, sanki bu "haber" için yazılmıştır:

"Batı medyası, Müslümanları ancak tehlikeli, irrasyonel ve aldatıcı olarak sunmakla yetinir; onları acı çeken, hak arayan ya da insan olarak görmek, haberin doğasına aykırıdır."

WSJ paçavrası tam olarak bunu yapıyor. Gazze'de aylarca süren abluka, yardım konvoylarının bombalanması, tarım alanlarının kasıtlı olarak yok edilmesi sonucu binlerce çocuk açlık sınırının altına düştü.

Bunu belgeleyen fotoğraflar, vicdanları uyandıracağına WSJ tarafından "manipülasyon" ilan edildi. Gerçek ile kurgu arasındaki farkı yitirmiş bir medyanın çırpınışıdır bu. Çünkü Batı kamuoyunun vicdanı uyandığında, İsrail'e verilen kayıtsız şartsız desteğin zemini sarsılır. İşte korktukları budur.

WSJ bin yalan uydurabilir ama bazı fotoğraflar bin kelimeye bedeldir; o masum çocukların gözleri hakikati tüm eziciliğiyle anlatıyor.

***



GAZİANTEP'E SELAM İLE...

Zengin geçmişiyle geleceğine umutla bakan, adeta yaşayan bir kültür mozaiği olan Gaziantep, dünyanın herhangi bir yerinden gelen bir ziyaretçinin görüp de etkilenmemesi imkânsız olan kıymetli şehirlerimizin başında geliyor.

UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" ilan edilen bu bereketli topraklar, eylül ayında GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde eski Gaziantep Valisi de olan İstanbul Valisi Davut Gül'ün de teşrifleriyle bu önemli dönüm noktasına nasıl gelindiği anlatıldı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vizyoner liderliğinde, bir yandan UNESCO Gastronomi Şehri unvanıyla dünya mutfak sahnesine çıkarken, diğer yandan açılan tematik müzeler, desteklenen kadın kooperatifleri ve kültürel yatırımlarla hem tarihine sahip çıkan hem de geleceğe yürüyen örnek bir şehir hâline geldi. Emeği geçenlere teşekkürlerimle...