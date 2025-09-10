Türkiye'nin son yıllarda en çok gurur duyduğum alanı sorarsanız, hiç düşünmeden "savunma sanayii" derim. Çünkü bu alanda kat edilen mesafe, yalnızca askeri kabiliyetlerimizi değil, ulusal özgüvenimizi de büyüttü. Son örneği, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Çelik Kubbe hava savunma sistemi oldu.

Dünya basınına yansıyan başlıklara bakıyorum: National Interest, Çelik Kubbe'nin "Türkiye'nin hava savunmasında devrim yaratacağını" yazıyor. Interesting Engineering ise "Drone sürülerini ve balistik füzeleri durdurabilecek, çok katmanlı bir kalkan" diyor. Düşünün, artık yalnızca bizim televizyonlarımızda değil, Washington'dan Tokyo'ya kadar medyada yankı uyandırmış.

Peki nedir Çelik Kubbe'yi bu kadar özel kılan? Öncelikle "sistemler sistemi" olması. Radarlar, sensörler, füze bataryaları ve yapay zekâ destekli komuta merkezleri tek çatı altında birleşiyor. Ortaya çıkan sonuç, ülke semalarının gerçek zamanlı haritası: Her tehdit anında tanımlanıyor, takip ediliyor ve etkisiz hâle getiriliyor. Yani artık gökyüzümüzü yalnızca izlemiyoruz, onu kontrol ediyoruz.

İlk teslimatta 47 araçlık, toplamda 460 milyon dolarlık bir paket söz konusu. Ama bana sorarsanız işin değeri dolar cinsinden ölçülemez. Çünkü bu sistemin asıl kıymeti, yerli ve milli olması. ASELSAN'dan ROKETSAN'a, TÜBİTAK SAGE'den MKE'ye kadar Türk mühendislerinin alın teriyle ortaya çıkan bir eser bu. Dışa bağımlılığın kader olmadığını en net biçimde kanıtlayan örneklerden biri.

Çelik Kubbe'nin stratejik boyutu da unutulmamalı. Bu sistem sadece cephe hattını değil; Akkuyu'daki nükleer santralden İstanbul Boğazı'na, Ankara'daki kritik altyapılardan enerji hatlarına kadar ülkenin can damarlarını korumak için tasarlandı. Yani mesele yalnızca orduyu güçlendirmek değil, milleti korumak.

National Interest'in dikkat çektiği bir nokta var: 2028-2030 yılları arasında Çelik Kubbe tam kapasiteye ulaştığında, yalnızca Türkiye için değil, dost ülkeler için de cazip bir ihracat ürünü olacak. Düşünün, bugün dünyanın parmakla gösterdiği sistemlerden biri birkaç yıl içinde bizim etiketimizle, "Made in Türkiye" damgasıyla raflarda yer alacak.

İşin en gurur verici yanı ise bu projenin yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçları da düşünülerek inşa edilmiş olması. Drone sürüleri, hipersonik tehditler, siber entegrasyon... Hepsi hesaba katılmış. Yani gökyüzünde kurulmuş bu çelik perde, aslında yarınlarımızı da güvence altına alıyor.

Çoğu zaman gündelik tartışmaların gürültüsünde böyle başarıların kıymetini yeterince idrak edemiyoruz. Oysa Çelik Kubbe, sadece savunma teknolojisi değil; aynı zamanda bir özgüven beyanı, bir bağımsızlık manifestosu. Artık bu coğrafyada göğe bakarken içimiz daha rahat. Çünkü biliyoruz ki, o gökyüzü bizim mühendislerimizin zekâsıyla, bizim devletimizin iradesiyle korunuyor.

Kısacası, Çelik Kubbe yalnızca semalarımızı değil, gururumuzu da kuşatan bir kalkan oldu. Ve bu kalkan sayesinde, geleceğe daha güvenle bakıyorum.