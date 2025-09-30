Savunma sanayiinde temel strateji her zaman aynıdır: Önce mevcut imkânlarla yola çıkılır, ardından yerli ve milli projeler devreye girer. KAAN projesi de bu evrensel ilkenin bir yansımasıdır. Türkiye, bu yaklaşımı kararlılıkla uygulayarak hem takvimi güvence altına alıyor hem de milli motor geliştirme yol haritasını kesintisiz ilerletiyor.

Bugün KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Prototip uçaklar için gereken motorların tedarikleri tamamlandı, seri üretim süreci ise planlandığı şekilde devam ediyor. Buradaki en önemli unsur, "blok yaklaşımı" ile kademeli olarak ilerlenmesidir. Yani ilk teslim edilecek blok, belirli yeteneklerle Hava Kuvvetleri'ne kazandırılacak, sonraki bloklar ise yeni kabiliyetlerle güçlendirilmiş versiyonlar olarak envantere girecek. Bu yöntem, modern savunma sanayiinde sürekliliği ve esnekliği garanti ediyor.

Türkiye'nin yaklaşımı aslında tekil bir uygulama değil, dünyada da sıkça görülen bir model. Güney Kore, KF-21 Boramae savaş uçağı programına başlarken ABD menşeli General Electric F414 motorlarını kullandı. Ancak aynı zamanda kendi milli motor teknolojisini geliştirmek üzere çalışmalarını başlattı.

Benzer şekilde Hindistan, Tejas hafif savaş uçağını ABD üretimi GE-404 motoruyla uçurdu; bugün ise "Kaveri" adlı milli motor projesini sürdürüyor. Japonya da uzun süre yabancı motor lisanslarıyla ilerledi; zamanla kendi teknolojisini geliştirerek F-2 ve sonrasında F-3 projelerine milli motor katkısı yapmayı başardı. Kısacası, yabancı motorla başlamak, milli motorla devam etmek uluslararası standart bir yol haritası.

KAAN için de tablo farklı değil. Türkiye, seri üretimi riske atmamak için farklı tedarik kanallarını eşzamanlı olarak değerlendiriyor; hiçbir şekilde tek bir ülkeye veya firmaya bağımlı kalmıyor. Bu strateji, takvimi güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda milli motor geliştirme hedefinin önünü de açıyor.

KAAN'ın en kritik özelliği, yalnızca bir uçak olmaktan öte, Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlık arayışının simgesi hâline gelmesi. Altıncı nesil kabiliyetlere doğru ilerleyen bu proje, yerli motorla taçlanarak ülkenin stratejik gücünü yeni bir boyuta taşıyacak.

Bugün geldiğimiz noktada; ANKAIII için TF6000, KIZILELMA için TF10000, KAAN için TF35000 motorlarının geliştirilmesiyle motor teknolojilerinde ciddi bir yol katedildi. Geçmişteki gecikmeler telafi edildi, takvim ve sorumluluklar netleşti. Artık Türkiye yalnızca uçak üreten değil, onu uçuracak motoru da kendi geliştiren bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yani mesele Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Senatosu'na uyarı niteliğindeki sözlerini bağlamından çıkararak panik oluşturmaya kalkanların anlattığı gibi değil. Kendileri ABD Senatosu koltuklarında otursa CAATSA yaptırımlarının sırf hükümete zarar verebileceği zannından hareketle olumlu oy verecek kapasitede olanların dezenformasyonlarına kanmamak lazım.

Zira KAAN'ın geleceği, hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değil. Asıl güç, mühendislerimizin bilgi birikimi ve iradesinde. Bugün alınan mesafe, yarının bağımsız göklerdeki teminatıdır.