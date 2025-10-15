ABD Başkanı Trump'ı, Gazze'de denize nazır emlak projesi hayali kuracak bir zalimden, Netanyahu'yu "Savaş bitti" diye uyarıp ateşkes masasına oturtan adama nasıl geldik?

İlk sebep kuşkusuz Hamas'ın direnişi ve Gazze halkının sarsılmaz iradesi. Yaktılar, kırdılar, döktüler ama yıkamadılar. Ateşkesten bir gün önce bile İsrail'e saldırılarına devam edebilen, iki sene sıfıra yakın dış destekle, ayağında parmak arası terlik, altında eşofmanla mücadele eden mücahitlerin ruhu her şeyin en başı...

Sonra küresel vicdan... Kendisini yakan Amerikalı eski askerden kariyerini yakan Amerikalı dışişleri bakanlığı bürokratlarına, Tokyo'dan Amsterdam'a, Stockholm'den Madrid'e, Fas'tan Güney Afrika'ya, Londra'daki savunma sanayii tesislerini basanından İtalya'da liman kapatanına ve hatta bize Greta'yı bile sevdiren ortak küresel vicdanın sebatını ikinciyi sıraya yazmalıyız.

Ve belki son ama yeri öyle değil; Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'ın Ortadoğu meselesinde siyonistler kadar artık Erdoğan'dan da akıl aldığını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanımızın özel sohbetlerde ona bölgede işlerin nasıl yürüyeceğine dair verdiği öngörüleri Trump'ın herhangi bir liderden daha fazla dikkate aldığı kanaatindeyim ki bunu kendisi de zaman zaman "Çetin adam ama seviyorum" diyerek itiraf da ediyor.

Dünkü zirvede saygıyla hitap ettiği tek liderin Erdoğan olması tesadüf değil.

Biden'a karşı hep mesafeli olan Erdoğan, seçimi kaybetmesinden sonra Trump'la ilişkisini hiç kesmeden sürdürdü.

Bu öngörü dünyada kaç liderde var?

Trump'ın bu vefayı karşılıksız bırakması da mümkündü ama öyle olmadı. Zira vefanın ardında gizli olan siyasi zekânın esas etkilenmesi gereken özellik olduğunu gördü.

Tabii her kap çapı kadarını alır ama yine de bir ABD Başkanı ilk kez "İsrail'e koşulsuz desteğimiz sürecek" dışına çıkıp ateşkese el zorluyorsa bu önemli bir kazanımdır ve değerlendirilmelidir.