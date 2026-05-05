Irak'ın kuzeyindeki dengelerin en hassas noktalarından biri olan Kerkük'te uzun süredir beklenen bir eşik aşıldı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nun valilik görevine başlaması, sadece bir idari atama değil; yıllardır ertelenen bir denge arayışının somut sonucu.

Kerkük, etnik ve mezhebi çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir özeti gibi. Türkmenler, Araplar ve Kürtler arasında kurulan hassas denge, çoğu zaman siyasi çekişmeler nedeniyle zedelenmişti. Bu nedenle valilik makamı, sembolik olmaktan çok öte, sahadaki güç dağılımını ve toplumsal psikolojiyi doğrudan etkileyen bir pozisyon.

Bu çerçevede bir Türkmen ismin göreve gelmesi, sadece bir grubun temsili açısından değil, aynı zamanda "ortak yönetim" fikrinin yeniden güç kazanması açısından kritik. Çünkü Kerkük'te kalıcı istikrarın yolu, tek taraflı hâkimiyetten değil, karşılıklı kabul ve dönüşümlü yönetim anlayışından geçiyor.

Ankara'nın açıklamasının alt metni de tam olarak buraya işaret ediyor: Bu adım, gecikmiş bir hakkın teslimi olarak okunuyor. Ancak bundan daha önemlisi, bunun bir başlangıç olup olmayacağı. Zira Kerkük'te asıl mesele, bir makamın kime verildiğinden çok, sistemin ne kadar adil işlediği.

Eğer bu gelişme, diğer idari pozisyonlara da dengeli bir şekilde yansırsa, şehirde uzun süredir eksik olan güven duygusu yeniden inşa edilebilir. Aksi hâlde, bu tür atamalar kısa vadeli rahatlama sağlasa da kalıcı çözüm üretmez.

Irak açısından bakıldığında da tablo benzer. Merkezi hükümetin farklı kimlikleri sisteme entegre edebilme kapasitesi, ülkenin geleceğini belirleyecek ana faktörlerden biri. Kerkük bu anlamda bir test alanı.

Sonuç olarak, Ağaoğlu'nun göreve başlaması tek başına bir çözüm değil; fakat doğru yönetilirse önemli bir fırsat. Bu fırsatın değeri, atılan adımın devamının gelip gelmeyeceğiyle ölçülecek.

Kerkük'te denge kurulursa, bu sadece bir şehirde değil, Irak genelinde yeni bir sayfanın açılmasına kapı aralayabilir.