HÜLYA GÜLER

Biz ekonomi gazetecilerinin sık sık karşılaştığı bir ifadedir, yeni hikaye. Genelde uluslararası piyasalara yönelik analizlerde, konunun önemini vurgulamak için 'Türkiye'nin yeni hikayesi bu olacak' diye karşımıza çıkar. Ya da piyasacıların, 'Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var' dediklerine rastlarız. Peki, 'şu an ihtiyacımız olan yeni hikaye nedir', diye sorsalar; kentsel dönüşüm derim ve eklerim hem de hemen şimdi! Özellikle İstanbul için durumun aciliyetinin altını çizmeme gerek yok sanırım. O yüzden yeni gayrimenkul projelerinin en heyecanlısı bana göre içinde dönüşüm barındıran projeler. Geçen haftasonunu İstanbul'da başlayan böyle bir kentsel dönüşüm projesine gösterilen yoğun ilgiyi konuşarak geçirdik. Rams Park House Maslak projesi, 5-6-7 Aralık'ta satışa çıktı. Satış öncesinde Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ile buluştuk. Aktaracak çok notum var; ne de olsa binden fazla insanın yaşadığı bir bölgenin dönüşümü söz konusu. Belki biz bugün duyduk ama Rams, bu proje için 3.5 yıldır sahada çalışıyor. Dün bu yazıya başlamadan önce Devran Bülbül'e, 'haftasonunuz nasıl geçti' diye sordum, "beklediğimiz gibi rekor satışla" diye kısa ama çok şey anlatan bir cevap geldi. Geçen haftaki konuşmamızda "Zor kısmı geride bıraktık" şeklinde söze girdi Devran Bülbül. Sebebini sorduk, zorluklara değil Maslak'ta kurulacak yeni yaşam standartlarına dikkat çekmek istediğini söyledi. Ardından projeye ilişkin şu detayları anlattı:

● Öncelikle RAMS Türkiye olarak, Maslak'ta yalnızca bir konut projesi değil; bölgenin yaşam kültürünü dönüştürmeyi hedefleyen planlı, ölçekli ve vizyoner bir şehircilik yaklaşımını hayata geçirmeye hazırlandığımızı söylemek istiyorum. *Rams Park House Maslak özelinde ise altını çizmek istediğim konu bu, Türkiye'de özel sektörün hayata geçirdiği en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak. 409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde yükselen proje kapsamında 196 binanın yıkımını gerçekleştirdik.

● Modern mühendislik çözümleri ile ferah blok aralıkları bıraktık. Proje 10 bloktan oluşuyor. Burada bütüncül bir yaklaşım ile günlük ihtiyaçlara cevap veren 7.500 metrekarelik bir çarşı alanımız var. Spor tesisleri, yüzme havuzları, evcil hayvan oteli bile düşünüldü. Geniş ailelerin de düşünüldüğü çok farklı büyüklüklerde 3100 konut olacak. Bu bilgileri paylaştıktan sonra projenin yatırım maliyetinin 500 milyon doları bulduğunu söyleyen Devran Bülbül'e kentsel dönüşüme ilişkin deneyimini sorduk, bakın cevabı ne oldu: "Burada hüzünlü, sevinçli anlatacak çok hikayemiz oldu. Ama hepsi geride kaldı, şimdi ileriye bakıyoruz. Tüm hak sahipleri ile sarıldık, helalleştik. Sadece kolay bir süreç olmadığını söylemeliyim. Ama biz başladığımız işi bitirme kararlılığı ile süreçleri bugüne getirdik. Tek bir rakamla ifade edeyim, bu proje kapsamında şu anda ayda 12 milyon TL kira ödüyoruz. Amacımız; modern ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün 'iyi ki' diyecekleri bir düzen kurmak." Yeni hikaye ile başladık öyle bitirelim; sadece ülkelerin değil bireylerin de yeni hikayelere ihtiyacı var. O yüzden iyi ki kentsel dönüşüm var diyorum.