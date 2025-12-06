HÜLYA GÜLER

Aile şirketlerinde nesil geçişi hiçbir zaman sadece bir görev değişimi olmadı, olamaz da. Genelde şirketin kader çizgisi de bu değişimle yeniden şekillenir. Geçtiğimiz şubat ayında babası Remzi Gür'ün koltuğunu devralan Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, (kuzeni) Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Perakende İcra Kurulu Başkanı Zeynep Doğan ile birlikte işte tam da böyle bir dönüşümü gerçekleştirmenin eşiğinde. 2025 yılını yüzde 45 büyüme ile tamamlamaya hazırlanan Gürmen Group'un yönetim katındaki iki kadın lider, 2026 ve sonrasını kapsayan bu dönüşümü, 'hayallere dayanan ama veriyle desteklenen bir vizyon' şeklinde özetlerken, bunun müthiş formülünü üç duyguyla açıklıyor: Merak, sorumluluk ve cesaret. Neden müthiş, anlatayım.

Türkiye'de hazır giyim sektörüne yakından baktığımızda yerli oyuncuların son derece rekabetçi olduklarını ve global markaları hayli zorladıklarını söyleyebiliriz. Ancak erkek giyimin özellikle global markalarla rekabette bir adım daha öne çıktığını görmezden gelmek mümkün değil. Meseleye biraz daha yakından bakıldığında ise daha da ilgi çekici bir tespitte bulunmak mümkün; erkek giyimin kadın gücü. Bundan 5 yıl önce INBUSINESS olarak konuya ilişkin araştırmamızı işte tam da bu kapak başlığı ile yayınlamıştık. Ve 2020'nin aralık ayında yayınladığımız o araştırmamızda RAMSEY, KİP ve Rizz markalarıyla faaliyet yürüten Gürmen Group adına Zeynep Doğan'ın da görüşlerine yer vermiştik. Bu yıl Grubun tepe yönetiminde gerçekleşen değişiklik, 5 yıl önceki öngörümüzü bir kez daha teyit eden nitelikteydi. 1970'lerin başında eğitim için Londra'ya giden Remzi Gür'ün kurduğu ve 80'li yılların ortasında kayınbiraderleri Hasan ve Hüseyin Doğan ile güçlerini birleştirerek daha da büyüttüğü Gürmen Group, bugün ailenin ikinci nesil temsilcisi, iki kadına emanet; Yasemin Gür Solmaz ve Zeynep Doğan. Şimdi bu iki kadın lider birlikte Gürmen Group'un ikinci atılım dönemini planlıyor. INBUSINESS'ın yılın son sayısında kapağına taşıdığı bu özel röportajda Yasemin Gür Solmaz ve Zeynep Doğan, tüm soruları içtenlikle yanıtladılar. Bu iki güçlü kadın liderin anlattıklarında sadece kendi işlerinin değil Türkiye'yi bekleyen parlak geleceğin tüm renkleri var.