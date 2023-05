8 milyarı aşan dünya nüfusunun doğru ve yeterli beslenmesi adına en kritik konu olan küresel gıda arz güvenliği küresel iklim krizinin sebep olduğu 3 temel tehdit ile karşı karşıya. Tehditlerden ilkini küresel iklim krizinin sebep olduğu küresel ısınma sorununa yönelik olarak, tarım ürünlerinin gerekli adaptasyonu hızla gösterememesi oluşturmakta. Bu nedenle, küresel sıcaklık artışına karşı, tarımsal ürünleri ve tarımsal üretimi daha dayanıklı hale getirecek bilimsel çalışmaların, araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor. Ekilebilir tarım arazilerinde, sulak alanlarda küresel iklim krizinden kaynaklanan kayıplar, dünya nüfusunun artan beslenme ihtiyacına yönelik ciddi tehditleri gündeme getirmekte. Bu nedenle, tarımsal üretim ve gıda üretiminde verimliliği katlayacak her türlü yeni nesil çalışmalar, yeni üretim metodolojileri tüm uluslararası teşkilatların ve araştırma kuruluşlarının gündeminde yer almakta.

Küresel iklim krizinin sebep olduğu ikinci tehdit ise, tarım arazilerine ve çok sayıda tarımsal ürüne musallat olan 'mantar tehdidi'. Küresel sıcaklık arttıkça, küresel tarım üretimini ciddi boyutlarda tehdit eden mantar riski de büyüyor. Sadece, gelişmekte olan ülkelerde, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da değil, İrlanda ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de dahi belirli tarımsal ürünler ve bu ürünlerin üretildiği tarım arazilerde mantar tehdidinin hızla yayıldığını görüyoruz. İşin olumsuz tarafı, küresel ısınma ve yağış miktarındaki azalma, aşırı kuruyan hava ve güçlü rüzgarlar aracılığı ile, mantar tehdidinin ülkelerden ülkelere, kıtalardan kıtalara hızla yayılmasına da sebep oluyor. Nitekim, küresel tarımsal üretimi yakından takip eden uluslararası kuruluşlar ve bilim insanları, küresel mantar tehdidinin her yıl 7 kilometre yayılma gösterdiğine işaret ediyorlar. Pirinç, buğday, soya fasülyesi ve patates gibi küresel beslenmede vazgeçilmez tarımsal ürün pozisyonundaki ürünlerde tehdidin büyümesi can sıkıcı.

Uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalar, daha sıcak bölgeler olmaları nedeniyle daha önce tropikal bölgelerde görülen tahıl pası hastalığının artık Birleşik Krallık ve İrlanda'da da görüldüğünü vurgulamakta. İşin bir diğer tatsız yönü, söz konusu mantar hastalıklarının küresel ısınma riski nedeniyle, mantar hastalıklarını durdurmaya yönelik tarımsal ilaçlara karşı da daha fazla direnç oluşturmaya başladıkları. Akademik alanda artan çalışmalar, küresel ısınmanın küresel tarımsal üretimde sebep olduğu tehdite karşı topyekün bir mücadelede geç kalınması halinde, dünya ekonomisinin ciddi manada bir küresel açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyorlar. Dünyanın bazı coğrafyalarında küresel ısınma tehdidi nedeniyle giderek güçlenen mantarlar tarımsal üretim yapılan topraklarda 40 yıl yaşamayı başardıkları gibi, küresel iklim krizinin sebep olduğu büyük kasırgalar nedeniyle başka topraklara, hatta kıtalara savrulma riski de taşıyorlar. Bu tür dirençli mantarlar şimdiden dünyanın bazı bölgelerinde yüzde 10 ile 23 arasında tarımsal üretim kaybına sebep olmaya başladılar bile.

Küresel iklim krizi tehdidinin küresel gıda güvenliğine yönelik olarak sebep olduğu 3. önemli tehdit ise kuraklık ve temiz su kaynaklarına yönelik tehdit sorunu. 8 milyarı aşan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılamak üzere dünya ekonomisine daha fazla miktarda kazandırılması gereken tarıma elverişli arazilerin sulanması, tarımsal üretim için yeterli miktarda temiz suya ulaşılabilmesi, küresel kuraklık tehdidi ve sulak alanların daralması nedeniyle tarihi bir tehdit ile karşı karşıya. Avrupa'nın son 2 yıldır yaşadığı büyük kuraklık, İtalya ve Fransa gibi tarımsal üretimde iddialı ülkeleri dahi tehdit eder bir boyuta ulaşmış durumda. Bu nedenle, temiz su kaynaklarındaki kayıpların giderilmesi, temiz su kaynaklarının geliştirilmesi -ki dünyadaki toplam su kaynağının sadece yüzde 3'ünü oluşturmaktalar-, temiz su kaynaklarının buharlaşmasının engellemesi ve kuraklıkla mücadele dünyanın önde gelen ülkelerinin tümü için önemli bir tehdit başlığı. Bu nedenle, başta Birleşmiş Milletler (BM), tüm uluslararası teşkilatlar aralıksız 'topyekun mücadele' çağrılarını yoğunlaştırmış durumdalar.