Petrol artık üretilen bir hammadde değil, jeopolitik bir kaldıraç. Bugünün dünyasında petrol yalnızca enerji üretiminin hammaddesi değil; güç projeksiyonunun, diplomatik baskının, finansal yön tayininin ve küresel nüfuzun en etkili araçlarından birisi haline dönüşmüş durumda. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC'ten çıkış kararını, enerji odaklı teknik bir karar olarak değil; yeni dönemin stratejik bağımsızlık ilanı olarak okumak gerekir.

Uzun yıllar boyunca petrolün siyasi merkezi Viyana oldu. OPEC, üretim kotaları üzerinden fiyatları dengeleyen, enerji piyasalarını disipline eden ve Körfez ülkelerinin kolektif hareket kabiliyetini temsil eden bir yapıydı. Viyana merkezli bu düzen, 1973 ve 1978 petrol krizleriyle, petrolün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir denge mekanizması olarak işletildiği bir çağın da sembolü olduğunu gösterdi. Suudi Arabistan bu yapının doğal lideri, diğer Körfez ülkeleri ise denklemin uyumlu ortaklarıydı.

Ancak, 2. Merkantilizm ve Kontrollü Kapitalizm dönemi, eski çok taraflı kurumları ve disiplinleri aşındırıyor. Devletler artık yalnızca kolektif kurallara uyan değil, kendi jeopolitik alanını bağımsız biçimde şekillendiren aktörler olmak istiyor. Abu Dabi'nin verdiği mesaj tam da bu; 'Biz artık kurallara tabi olan değil, kuralları yeniden yazan tarafta olacağız'. Emir El Nahyan'ın tercihi yalnızca petrol üretim kotasına itiraz olarak okunmamalı. Bu karar; Suudi Arabistan ile derinleşen liderlik rekabetinin, Washington ve Tel Aviv nezdindeki nüfuz mücadelesinin ve Körfez'de yeni güç mimarisi arayışlarının açık ilanı olarak okunmalı.

Yemen'den Sudan'a, İran denkleminden Kızıldeniz güvenliğine kadar uzanan geniş sahada Abu Dabi artık küçük ortak değil; başat oyuncu olmak istemekte. Bunu, Libya başta olmak üzere, çeşitli Afrika ülkelerindeki iddialı çıkışlarıyla göstermeye çalışıyor. Bununla birlikte, BAE'nin 'ajan provokatör' kimliğini de sorgulaması; hem kendine, hem de müdahale ettiği ülkelere verdiği zararla da yüzleşmesi gerekiyor. Ve, asıl mesele şu: Körfez'in yeni merkezi neresi olacak? Riyad mı, Abu Dabi mi?

OPEC'in eski mimarisinde bu sorunun cevabı büyük ölçüde belliydi. Ancak bugün BAE, ekonomik kapasitesi, ülke varlık fonları, savunma yatırımları ve küresel bağlantılarıyla kendi merkezini kurma iradesini göstermek istiyor. Tam da bu noktada Dubai Emiri El Maktum'un geçtiğimiz Cuma paylaştığı sözler çok daha anlamlı hale geliyor: 'Sorumluluk bir emanettir... Kamu hizmetinde başarıda bencillik emanete ihanettir... Vatan bölünmez.' Bu ifadeler sıradan bir ahlak nasihatinin çok ötesinde, doğrudan devlet felsefesi olarak ta okunmalı. Çünkü BAE özünde emirlikler arası hassas bir güç dengesi. Abu Dabi sert gücü, enerjiyi, savunmayı ve stratejik güvenliği temsil ederken; Dubai finansı, lojistiği, ticareti, küresel sermaye akışını ve yumuşak gücü yönetir.

Dubai'nin rolü burada hayati önemde. Çünkü yeni dönemde petrolün değeri yalnız kuyudan çıkan ham haliyle değil; o petrolün çevresinde kurulan finans merkezi, liman altyapısı, yatırım fonları ve küresel sermaye akışıyla ölçülmekte. Dubai bu sistemin sinir merkezi konumunda. Eğer Abu Dabi jeopolitik iradeyi temsil ediyorsa, Dubai de bu iradenin ekonomik motoru. El Maktum'un mesajı net; Abu Dabi ayrı, Dubai ayrı oynarsa sistem çöker. Emirlikler arası topyekun sadakat, yerel çıkarların üzerindedir. Devlet içinde yalnız kendi kariyerini düşünen değil, bütün sistemin devamlılığını gözeten gerçek sorumluluk sahibidir. Çünkü vatan bölünmez; sorumluluk da parçalanamaz

Asıl büyük kırılma ise OPEC sonrası paradigma. Çünkü, artık petrol satılmıyor; jeopolitik opsiyon satılıyor. Bunun anlamı, petrol kartelinden egemen yatırım devletine geçiştir. Bugün mücadele üretim kotası değil; geleceğin siyasi haritasını kimin çizeceği. Viyana mı, Abu Dabi mi? Abu Dabi aynı zamanda, petrol sonrası düzenin kurucu başkentine de dönüşmek istiyor. Bu nedenle, BAE'nin çıkışı yeni bir merkez ve stratejik egemenlik inşasıdır.