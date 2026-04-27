Dünya ekonomisi 2020'den bu yana iki büyük siyah kuğunun etkisi altında yeniden şekilleniyor. Küresel salgın ve Ukrayna Savaşı, yalnızca geçici şoklar yaratmakla kalmadı; derinleşen jeopolitik gerilimler üzerinden jeoekonomik parçalanmayı hızlandırdı. Bugün yaşanan süreç, küresel ekonomik sistemin sessiz ama sarsıcı bir dönüşümden geçtiğini açıkça gösteriyor.

Bu dönüşüm, 1995 ile 2025 arasına damgasını vuran "Küreselleşme 2.0" döneminin sona erdiğini de teyit etmekte. Ancak, bu runum, küreselleşmenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine, küresel belirsizliklerin zamanla dengelenmesi ve büyük güçler arasındaki gerilimlerin yeni bir düzeni zorunlu kılmasıyla birlikte, dünya ekonomisinin yeniden daha entegre bir yapıya yönelmesi kaçınılmaz görünüyor. "Küreselleşme 3.0"ın nasıl şekilleneceği henüz net değil; fakat o döneme geçişin, kontrollü küreselleşme evresinden geçerek gerçekleşeceği anlaşılıyor.

Bugünün rekabeti, geçmişten farklı olarak yalnızca maliyet ve verimlilik üzerinden şekillenmiyor. Artık belirleyici olan; teknolojik üstünlük, veri hakimiyeti, enerji güvenliği ve tedarik zincirleri üzerindeki kontrol. Ülkeler ve şirketler için esas mesele, daha ucuz üretmek değil, kritik alanlarda vazgeçilmez konum elde etmek.

Bu yeni dönemin en dikkat çekici özelliği, rekabet ile iş birliğinin aynı anda var olabilmesi. Küresel aktörler, stratejik alanlarda sert bir mücadele yürütürken, ekonomik bağlarını tamamen koparamıyor. Tam ayrışma mümkün değil; ancak sınırsız entegrasyon da artık gerçekçi değil. Ortaya çıkan yeni denge, rekabetçi iş birliği olarak tanımlanabilecek karmaşık bir yapıya işaret ediyor.

Küresel rekabet yarışı, bugün ölçekten çok, hız ve uyum kapasitesi üzerinden kazanılıyor; en büyük olan değil, en çevik olan öne çıkıyor. Tek merkezli üretim ve tedarik modelleri yerini, çok katmanlı bölgesel ve esnek ağlara bırakıyor; dayanıklılık, verimlilik kadar kritik hale geliyor. Dijital ve yeşil dönüşüm, artık tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk. Bu zorunlu dönüşümü finanse edemeyenler rekabetin dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Ve artık güven, şeffaflık ve veri yönetimi, fiyat ve kalite kadar belirleyici; rekabet sadece ürünlerde değil, sistemlerin bütününde yaşanıyor.

Şirketler açısından oyunun kuralları kökten değişmiş durumda. Tek bir pazara veya tedarik hattına bağlı kalmak, ciddi kırılganlık oluşturuyor. Bu nedenle, üretim ve tedarik ağları çeşitleniyor, bölgeselleşiyor ve daha esnek hale geliyor. Nearshoring ve çoklu kaynak kullanımı, rekabet avantajının temel unsurları haline geliyor. Yeni dönemde kazananlar, en hızlı uyum sağlayabilenler olacak.

Devletlerin rolü de yeniden tanımlanıyor. Artık sadece makroekonomik istikrarı sağlamak yeterli değil. Aynı zamanda yüksek kaliteli bir yatırım ortamı oluşturmak, stratejik sektörleri desteklemek ve dönüşüm süreçlerini finanse edebilecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Dijital ve yeşil dönüşümün gerektirdiği büyük ölçekli yatırımlar, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğini daha da kritik hale getiriyor.

Öte yandan, küresel rekabetin merkezinde dikkat çekici bir gerilimin yoğunluk kazandığını da gözlemliyoruz. Bir tarafta, genişleyen ve satın alma gücü artan bir küresel orta sınıf var. Diğer tarafta ise, artan küresel talep baskısını karşılayacak sistem, jeoekonomik parçalanma nedeniyle zorlanıyor. Dünya aynı anda hem büyüyor; hem bölünüyor.

Kontrollü küreselleşme, içine kapanma değil; geçiş döneminin stratejik yönetim şekli olarak algılanmalı. Ülkeler artık herkesle değil, stratejik ortaklarla derinleşiyor; her alanda değil, kritik sektörlerde yoğunlaşıyor. Küresel rekabetin yeni mantığı 'uluslararası sisteme açık olurken de korunmak, uluslararası sisteme bağlantılı kalırken dahi bağımsız kalmayı bilmek.'