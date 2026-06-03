Her yıl dünyanın siyasi, ekonomik ve stratejik nabzını tutan Münih Güvenlik Konferansı'nın yayımladığı Münih Güvenlik Endeksi, bu yıl da küresel sistemin geleceğine ilişkin son derece dikkat çekici mesajlar içermekte. Ancak, Endeksin 2026 raporunun ortaya koyduğu en çarpıcı gerçek, Rusya, Çin, savaşlar veya ticaret gerilimlerinden çok daha derin bir soruna işaret ediyor; batılı toplumlar kendi demokratik modellerinin geleceği daha iyi kılacağına olan güvenlerini kaybetmeye başlamış durumdalar.

Esasen raporun satır aralarında okunan temel mesaj şu: 'Batının bugün yaşadığı asıl kriz ekonomik değil, psikolojiktir'. Toplumlar artık demokrasiye dayalı sistemlerinin sorunları çözebileceğine, krizleri yönetebileceğine ve gelecek nesillere daha iyi bir hayat sunabileceğine eskisi kadar inanmıyor. Batının en büyük sorunu güç kaybından çok, kendi modeline olan inanç kaybıdır.

Soğuk Savaş boyunca batının en önemli avantajı askeri kapasitesi ya da ekonomik büyüklüğü değildi. Batının asıl gücü, kendi sisteminin üstünlüğüne duyduğu sarsılmaz özgüvendi. Liberal demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve çok taraflı uluslararası kurumlar, insanlığa daha iyi bir gelecek vaat eden model olarak görülüyordu. Bugün ise aynı toplumlar, bu modelin artık eskisi kadar etkili sonuçlar üretemediğini düşünüyor.

Münih Güvenlik Endeksi'nin dikkat çektiği bir diğer önemli husus da 'yıkım siyaseti' olgusu. Birçok Batı ülkesinde seçmenler artık sistemi reforme etmeyi vaat eden siyasetçilere değil, mevcut düzeni sarsmayı ve köklü biçimde değiştirmeyi vaat eden liderlere yöneliyor. Bunun nedeni yalnızca ekonomik sıkıntılar değil. Esas neden, batılı ülkelerdeki mevcut kurumların artık sorunları çözemediği yönündeki yaygın kanaat.

Anket sonuçları, hem ulusal hükümetlere hem de uluslararası kuruluşlara duyulan güvenin önemli ölçüde aşındığını ortaya koyuyor. Vatandaşlar, bürokrasinin ağırlaştığını, karar alma mekanizmalarının yavaşladığını ve kurumların değişen dünya şartlarına uyum sağlamakta zorlandığını düşünüyor. Bu nedenle sistem karşıtı söylemler, geçmişe kıyasla çok daha geniş bir toplumsal karşılık buluyor.

Raporun dikkat çektiği bir başka kritik gelişme ise ticaret savaşlarının artık yalnızca ekonomik bir mesele olarak görülmemesi. Gümrük tarifeleri, tedarik zincirleri, kritik mineraller ve teknoloji rekabeti artık doğrudan ulusal güvenlik başlığı altında değerlendiriliyor. Bu durum, 'küreselleşme 2.0'ın yerini, giderek daha korumacı ve bölgeselleşmiş bir ekonomik düzene bıraktığını gösteriyor.

Münih Güvenlik Endeksi'nin ortaya koyduğu bir diğer dikkat çekici sonuç ise, ABD algısındaki değişim. Araştırmaya katılan ülkelerin tamamında ABD'nin sebep olduğu tehdit algısı bir önceki döneme göre yükselmiş durumda. Bu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzen açısından son derece ağır bir kırılma. Çünkü ilk kez, 80 yıllık düzeni kuran aktörün, bugün bizzat düzenin istikrarı açısından ciddi soru işaretleri doğuran bir güç olarak algılanmaya başladığı görülüyor.

Tüm bu detaylar öne çıksa da, raporda Rusya hala küresel ölçekte en önemli güvenlik tehdidi olarak öne çıkıyor. Ancak, artık dünya tek bir tehdit eksenine odaklanmıyor. Siber saldırılar, dezenformasyon, ticaret savaşları, iklim değişikliği, aşırı hava olayları ve toplumsal eşitsizlikler güvenlik kavramının kapsamını ciddi manada genişletmiş durumda.

Belki de raporun en önemli sonucu, G7 ülkeleri ile yükselen E7 ekonomileri arasındaki risk algısının giderek ayrışmasıdır. Batılı ülkeler siber tehditlere ve ekonomik kırılganlıklara odaklanırken, yükselen ekonomiler iklim değişikliği ve sosyal eşitsizlikleri daha ciddi risk başlıkları olarak algılamaktalar. Bu ayrışma, ortak küresel çözümler üretmeyi her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Münih Güvenlik Endeksi 2026, dünyanın yalnızca jeopolitik bir dönüşümden değil, aynı zamanda derin bir güven ve meşruiyet krizinden geçtiğini gösteriyor. Küresel sistem için en büyük tehdit artık yalnızca dış rakipler değil; demokratik sistemlerin sorun çözme kapasitesine duyulan güvenin aşınması. Eğer, batı dünyası kendi toplumlarına yeniden umut, refah ve gelecek perspektifi sunamazsa, önümüzdeki dönemin belirleyici sorunu güç dengelerinden çok, 'özgüven krizi' olacak.