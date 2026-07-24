Küresel piyasalar, bitirmekte olduğumuz hafta içerisinde çok önemli bir eşiği geride bıraktı. Daha birkaç gün öncesine kadar jeopolitik risklerin yönetilebilir olduğu yönündeki 'baz senaryo' dikkate alınırken, şimdi piyasalarda yerini hızla 'kötümser senaryo'nun aldığını görüyoruz. Piyasaların diliyle ifade edecek olursak, artık tek tek küresel büyüme, küresel enflasyon gibi makro ekonomik göstergeler değil, risk primleri fiyatlanıyor. Bu değişimin merkezinde ise Yemen'deki Husilerin tehditleri ve Bab-ül Mendeb Boğazı'nın güvenliğine ilişkin artan belirsizlik yer almakta.

Hürmüz Boğazı'nda geçtiğimiz şubat ayı sonunda beri süregelen, bir tırmanan bir azalan, bugün yeniden tırmanmakta olana risklere ek olarak, dünyanın ikinci büyükenerji geçiş koridorunun da baskı altına girmesi, küresel enerji arzına yönelik kaygıları yeniden zirveye taşımış durumda. Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, yalnızca arz endişesinin değil, aynı zamanda jeopolitik risk priminin de hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Uluslararası haber kanallarının aktardığı değerlendirmelerde de piyasanın artık geçici bir dalgalanmadan çokl, kalıcı olabilecek bir arz şokunu fiyatlamaya başladığına dair analizleri gözlemliyoruz.

Uluslararası finans kurumlarının analistleri ise, mevcut kesintilerin derinleşmesi halinde Brent petrolünün 120 doların dahi üzerine çıkabileceği uyarısında bulunmaktalar. Bu noktada, bir diğer dikkat çekici gelişme, yatırımcı davranışındaki değişim. Normal şartlarda jeopolitik krizlerin, geleneksel bir 'güvenilirliman' ve saklama aracı olan altını desteklediği kabul edilir. Ancak, finansalstres belirli bir seviyeyi aştığında, yatırımcıpsikolojisi 'altın'dan dahi uzaklaşabilecek ölçüde değişiyor. Güvenli liman arayışından önce likidite ihtiyacı öne çıkıyor. Başka bir ifadeyle, 'önce nakit' anlayışı ağırlık kazanıyor.

Bu nedenle son günlerde altındaki kar satışları ile ABD Doları'na ve dolar cinsinden yüksek likiditeye sahip yatırım araçlarına yönelişin aynı anda yaşandığını gözlemliyoruz. Dolar Endeksi'nin güçlenmesi ve euro/dolar paritesindeki hareketler de bu psikolojik dönüşümü teyit etmekte. Uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirmeleri de giderek aynı noktada birleşiyor. Birkaç hafta öncesine kadar küresel ekonomi için 'ılımlı büyüme, kontrollü enflasyonve sınırlı faiz indirimleri' baz senaryosunu dillendiren kurumlar, bugün enerji maliyetlerinin yeniden enflasyonu yukarı taşıyabileceği ihtimalini daha güçlü biçimde dillendiriliyorlar. Dünya Altın Konseyi de son görünüm raporunda, jeopolitik şoklar ile faiz beklentilerindeki değişimin piyasaların yönünü belirleyecek temel unsur olmaya devam edeceğini vurguluyor.

İşte bu nedenle, merkez bankaları yeniden zor bir denklemin içerisine girmiş durumdalar. Son aylarda önde gelen ekonomiler için konuşulan faiz indirimlerinin zamanlaması yeniden tartışmaya açılmış durumda. Enerji fiyatlarındaki sert yükselişin kalıcı hale gelmesi halinde, enflasyonbeklentileri yeniden bozulacak. Böyle bir durumda FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikasında daha temkinli, hatta gerektiğinde yeniden sıkılaştırıcı bir duruş sergilemesi ihtimali artık göz ardı edilmemeli. Piyasaların son günlerde tahvil faizlerini ve dolar talebini yukarı taşımasının temel nedeni de tam olarak beklentilerdeki bu değişim.

Piyasanın verdiği mesaj net; petrol fiyatları artık yalnızca enerji piyasasının bir göstergesi değil. Aynı zamanda, küresel enflasyon beklentisinin, merkez bankalarının politika alanının ve küresel büyüme görünümünün ortak barometresi haline gelmiş durumda. Bab-ül Mendeb'de yaşanabilecek her yeni gelişme, yalnızca petrol tankerlerini değil, küresel ticaret zincirlerini, navlun maliyetlerini, sigorta primlerini ve dünya finans sisteminin risk algısını da doğrudan etkilemekte. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde piyasaların odak noktası yeniden ekonomik verilerden çok jeopolitik gelişmeler olacaktır.

Eğer enerji koridorlarındaki belirsizlik derinleşirse, sadece petrolün değil; enflasyon beklentilerinin, faiz projeksiyonlarının, döviz piyasalarının ve küresel sermaye akımlarının da yeniden şekillendiği bir döneme girebiliriz. Artık, baz senaryo geride kalıyor gözüküyor; kötümser senaryo fiyatlandırması ise hız kazanıyor. Bundan sonraki süreçte yatırımcıların soracağı temel soru, petrolün 100 doların üzerinde ne kadar kalacağı değil; bu jeopolitik risk priminin küresel para politikasını ve dünya ekonomisinin yeni dengesini ne ölçüde değiştireceği olacak.