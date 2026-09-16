Türkiye açısından 'Yeşil Dönüşüm'ün başarısı, üretim sahasındaki kritik önemdeki adımları yatırıma dönüştürecek erişilebilir bir finansman mimarisine bağlı. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda atılan her somut adım, sanayimizin rekabet gücünü, kaynak güvenliğimizi ve ihracatımızın küresel marka değerini birlikte güçlendirecek. Bu nedenle, Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında dün imzalanan stratejik iş birliği protokolü bu bakımdan son derece kıymetli bir adım.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, israfın önlenmesini üretim, tüketim ve kalkınma anlayışımızın merkezine yerleştirdi. Bugün, Sıfır Atık Vakfı'mızın özel sektörü, KOBİ'leri, yerel yönetimleri ve finans kuruluşlarını aynı dönüşüm hedefinde buluşturan plan ve projeleri stratejik bir yaklaşım özelliği taşımakta. Teknoloji yenilemek, enerji ve su verimliliğini artırmak, atığı kaynağında azaltmak ve ikincil ham madde kullanmak ciddi yatırım kapasitesi inşasını gerektiriyor.

VakıfBank iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi' tam da bu ihtiyaca cevap vermekte. İlk aşamada 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar TL'lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Yatırım kredilerinde 50 milyon TL'ye ve 60 aya, işletme sermayesinde ise 10 milyon TL'ye ve 24 aya kadar sunulan imkan, dönüşüm maliyetini üstlenmekte zorlanan KOBİ'ler için önemli. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet desteği de teminat engelinin aşılmasını kolaylaştıracak.

Paketin imalat sanayiinden tekstile, plastik ve ambalajdan otomotiv yan sanayi, makine, elektronik, perakende, atık yönetimi ve geri dönüşüme kadar geniş bir alanı kapsaması bilhassa çok önemli. OSB'lerdeki sanayicilerin, belediye iştiraklerinin ve döngüsel iş modeli geliştiren girişimlerin sürece dahil edilmesi dönüşümün tabana yayılmasını da sağlayacak. Yeniden kullanım, geri kazanım ve yeniden üretim yatırımları, atığı maliyet kaleminden üretim girdisine dönüştürecek.

Bu hamlenin ihracatımız açısından anlamı da iyi irdelenmeli. Küresel ticarette ürünün fiyatı ve kalitesi kadar karbon ayak izi, kaynak verimliliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilir tedarik zinciri de marka değerini belirlemekte. Türk KOBİ'lerinin bu dönüşümü hızlandırması ve hızlanması, Avrupa başta olmak üzere yüksek standartlı pazarlardaki konumumuzu koruyacak, yeni alıcılarla buluşmayı kolaylaştıracak ve 'Made in Türkiye' markasının çevreye duyarlı, yenilikçi ve güvenilir üretim kimliğini kuvvetlendirecektir. Daha az enerji, su ve ham maddeyle daha yüksek katma değer üretmek, dışa bağımlılığı ve işletme maliyetlerini de azaltan bir rekabet stratejisi oluşturacak.

Kasım ayında gerçekleşecek COP31'e hızla ilerlerken, Türkiye'nin en güçlü mesajı, iklim hedeflerini finanse edilebilir, ölçülebilir ve yaygınlaştırılabilir projelere dönüştürme kabiliyeti olacak. Sıfır Atık Vakfı'mızın kamu, finans dünyası ve özel sektör arasında kurduğu köprü bu kabiliyeti besleyecektir. VakıfBank ile başlayan 10 milyar TL'lik stratejik adımın ülkemizin önde gelen finans kuruluşlarıyla genişlemesi, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü ivmelendirirken, İstanbul'u sıfır atık ve iklim finansmanının önemli merkezlerinden biri haline getirecek.