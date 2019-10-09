Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki performansı komplekslerinden arınmış her yurttaşın göğsünü kabartacak cinsten.

Çünkü Erdoğan'ın, ABD, Rusya ve Çin gibi dünya devlerinin liderleriyle kurduğu, diplomasinin sınırlarını aşan ilişki modelinin olumlu sonuçları ortada.

Artık, ABD'ye rağmen Rusya'dan S-400'leri alıp hava savunmasını çeşitlendirmeye cüret eden bir Türkiye var.

Avrupalı sömürgecilerin tehditlerine rağmen, petrol ve doğalgazdan payını almak için kendi yaptığı sondaj gemilerini kararlılıkla Akdeniz'e indiriyor.

Başbakanlarımızın ültimatomlara verecek cevabı olmadığı için ABD Başkanlarının telefonlarına çıkamadığı günlerden... Türkiye Cumhurbaşkanının Beyaz Saray'ı arayıp "Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağız askerlerinizi çekin dediği ve daha önemlisi çektirdiği zamanlara geldik.

Yaşadığı ülkeye karşı sorumluluklarını Erdoğan nefretine kurban etmeyen birinin bu gelişmeleri takdir etmemesi mümkün mü?

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Değil!Bu yüzden de Türkiye'nin hanesine yazan artılaraşaşırdılar.En çok başvurdukları taktikse, Erdoğan'ın ilişki içinde adımlar attığı liderlere, onları itibarsızlaştırmaya çalışmak.Mahallesineadamlar,yerleşik medyayave müesses nizama rağmen dünya deviABD'ye başkan seçilerek gösteren adamadiyorlar.Trump'ın, Erdoğan'ın telefonu üzerine askerlerine geri çekilme emri verdiği pazartesi gününün gecesinde yaşananları hatırlayın.Trump'ın, kendisine "Erdoğan ve Putin gibi otoriterlerle iş tutup Kürtleri sattın" diyen Hillary Clinton cephesine ve iç politikaya yönelikelden ele gezdiriyorlardı.Ne var ki, Trump'in dün attığı şu tweetleri karşısında bir bahane bulamadıkları için suskunluğa gömüldüler:"Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler" "Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO 'nun itibarı olan önemli bir üyesi. O

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Trump'ın seçimleri kazanacağını yazan bir gazeteci olarak göreve başladığı ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum.Hatta bugünkü yazının başlığı da 13 Ağustos 2016'da yine bu köşede yayımlanan makaleme ait.Trump günün sonundaolarak, Hillary Clinton gibiTürkiye'ye ideolojik pencereden bakan alternatifleridüşünülünceDolayısıyla seçilmesi ve ABD'nin iç tartışmalarına odaklanması sayesinde Türkiye vakit kazandı... 15 Temmuz'un yaralarını sardı, savunma sanayisini güçlendirdi. Hatta Suriye, Irak ve Akdeniz'deki hamleleriyle küresel politikada iddialı bir aktör olduğunu gösterdi.Trump yerine üç yıl önce, ABD başkanını terör örgütü PKKYPG'ye destek olmadığı içinBayan Hillary kazansaydı bugün Türkiye için her şey daha zor olmaz mıydı?Bu arada, Akit'te sözünü ettiğim yazımdan ötürü bana yıllardır "Amerikancı" diyen birvardı.Baktım hâlâ Hillary Clinton'un çizgisinde...Ne ilginç değil mi?