Bizleri kış güneşinde evlerimize kapatan korona ezberlediğimiz üzere 2020'nin başlarında Çin'den dünyaya yayılmıştı.

İlk olarak Wuhan kentinde yarasa yiyen "pisler" bu virüsü kapmış ve dünya milletlerine bulaştırmıştı. Avrupa kentlerinde gözü çekik turistlerin dövülmesinin sebebi falan buydu.

İtalya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yayınlanan ve geçen yıl (2019) ekim ayında ülkede görülen kanser hastalarının örneklerinde Kovid-19 antikorlarının bulunduğunu anlatan bilimsel makaleler var... Hatta koronavirüsün Mart 2019'da Barselona kanalizayon şebekesinde görüldüğüne dair deliller de. Ama boş verin, insicamımız bozulmasın şimdi...

Sonra n'olmuştu efendim...

Çin'de sokak ortasında aniden bayılıp nefessiz kalarak feci şekilde can veren insanların videoları da koronayla aynı hızda tüm dünyaya yayıldı.

Evet, dünyanın başka ülkelerinde örneklerine rastlanmayan o videolar aniden kesildi. Oyuncular da muhtemelen aldıkları paraları, bugün dünya izolasyondayken Çin'de açık açık yapılan köpük partilerinde eziyorlardır.

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Neyse, aklıma ister istemez firari şakirtlerin köpük partisi görüntüleri geliyor ama magazin yapmayalım...Lost dizisindeki'nin (The Others) yaptığı gibi,bütün dünyaya yayıldı.Her gün kaç kişinin öldüğünü anlatan tablolar, tüm dünya televizyonlarında ekranların altına iliştirildi.11 Nisan 2020'de bu köşede "" diye sorarak sayıları vermiştim.Arada, ekranlarda anlatıldığının aksine, yaygın bir salgının neden olduğu ölümleri doğrulayan bir fark yoktu. Karantina nedeniyle normalde memketlerinde gömülen cenazeler de İstanbul 'da gömülüyordu. Kentteki koronaya bağlı ölümlerin Anadolu'dan fazla olmasının bir nedeni de buydu. Tıpkı diğer büyük kentlerdeki gibi.Bu sene,o kadar.Derken virüs "ne olduysa" havalar ısınınca, insanlar açık havaya, güneşe çıkınca, bağışıklıkları güçleninceTıpkı, mevsimsel sebeplere bağlı diğer solunum yolu hastalıkları gibi.Yine bu köşede "?" şeklindeki şüphelerimidile getirdiğimi hatırlıyorum.Nihayet, geçtiğimiz günlerde "" açıklamasıgeldi.

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Şimdi de havaların soğumasıyla birlikte beklenildiği korona vakaları artmaya başladı...Bu sene aniden bıçak gibi kesilseler de,(üstüne nezleyifalan da koyun) vakalarının her kış artmasıgibi.Sizce eskiden,İnsanları evlere kapatıp havasız, hareketsiz ve moralsiz bırakıp bağışıklıklarını düşürseydik.Hastalığa açık hale getirseydik. (Hekimler akciğer embolisinin en büyük nedeni hareketsizlik diyor.)bütün doğal dengelerini bozsaydık.Hastalığı evinde oturupatlatacak kişilere,daha sonradan "pardon zararlıymış" diyeceğimizne idüğü belirsiz ilaçları dayasaydık... Kolanya içip ölen bile oldu!Acaba bu yıl koronadan öldüğü açıklanan sayılara ulaşır mıydık?Ama tabii bu çıkıntılıkların bir önemi yok.Zira bizimbile!