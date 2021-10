Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu ile HDP'nin düğününde halayın başını çeken Ertuğrul Özkök, "İyi mi sadece halayıma değil, kruvaze takım elbiseme de takılmışlar..." diye söyleniyor:

"Giydiğim elbise de öyle sandığınız gibi pahalı bir yabancı marka değildi. Bir Türk tasarımcısı Milimetric'in diktiği elbiseydi. Hayatımın son 10 yılında hep Türk markalarını giyiyorum... Keyifle, gururla, beğenerek giyiyorum... Ve gönüllü bir manken olarak gittiğim her yeri podyuma çevirerek bu markaları sergiliyorum."

Mendilli kruvazesinden bahsetme sebebim, fiyatını merak ettiğimden değildi elbette.

Sadece CHP Genel Merkezi'nin engelleyemediği düğünün resmi şahitlerinden olup olmadığını merak etmiş, takımından bir ipucu yakalayabilir miyim diye kurcalamıştım.



Yoksa bize ne, Ertuğrul Bey'in emeklilik döneminde podyumlara dönme hayalinden.

Belli ki, lafı uzatmasının, kendisiyle ilgili hiç de merak etmediğimiz kişisel ayrıntıları anlatmasının nedeni, araya kendisini giydirenlerin reklamını almak. Ama mesajlarını Kemal Bey de dahil alan almıştır...

Ben çıkardıklarımı söyleyeyim:

Davet gelmiş mi bilmiyoruz ama Özkök "gönüllü" gitmiş Diyarbakır'daki düğüne.

Ne kız tarafındanmış ne erkek tarafından...

İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki düğünü şenlendirmeye götürdüğü medya sosyetesinin kadrosunda değilmiş yani.

Düğünleri sevdiğindenmiş sadece, tabii ki etnografik hassasiyetlerinden ötürü.

Yalnız hayal gücümü ne kadar zorlarsam zorlayayım, Özkök'ün Simpsonlar üzerinden "Yani arkadaşlar... Hani sizin kötü karakter sandığınız tipler var ya... Bilin ki reytingleri çok yüksek..." şeklinde mesajının muhatabını bulamadım.

Belli ki Ertuğrul Bey fena üşütmüş...

Baksanıza Diyarbakır'daki düğünden korona kaptığını söylüyor.

Dediği gibi, aşılı olduğuna ve bir an bile maskesini çıkarmadığına göre, şifayı kapmış, bağışıklığı düşmüş olmalı. Terledi tabii tıklım tıklım salonda halayın başını çekerken. Sırılsıklam oldu. Üstüne bir de soğuk içtiyse...

Neyse geçmiş olsun.

Herhalde Özkök'le "temaslı" duruma düşen düğün alayı da çoktan karantinaya alınmıştır değil mi?

***



NEREDEN BAKSAN REZALET, NEREDEN BAKSAN AHMAKÇA...

Son "Taksisinin bagajında bulduğu bir sürü parayı sahibine iade etti" haberinin tam da sarı taksi tartışmasının orta yerinde medyaya düşmesi elbette dikkatimi çekmişti.

Ama yok ya deyip şüphelerimi aklımdan def ettim.



Ne var ki yanılmışım. Haber düzmeceymiş.

Bu tezgâh artık kimlerin fikriyse...

Acaba ahmakça reklamın iyisi kötüsü olmaz diye mi düşündüler?

Yoksa rezilce, zaten rahatça ortaya çıkması için mi bu kadar basit bir kurgu yaptılar?

***



MÜJDE, NEFES ALABİLECEKMİŞİZ!

Akıllı maske geliştirmişler, "Nefes aldıracak" diye tanıtıyorlar. Maske, sahip olduğu iki kanal sayesinde kullanıcının aldığı ve verdiği havanın birbirine karışmasını engelliyormuş.



Arada, işe yaramadığı artık bilimsel olarak kanıtlanan ancak hâlâ açık havada bile takılması zorunlu olan maskelerden yakınıyorum ya...

Artık buna da şükür deyip susacağım.

Zira kafayı aldığımız nefese takanların nerede duracakları belli değil.