İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 4 yıl önce sipariş verdiği "Demir Kubbe" sisteminin bir parçasını oluşturan Barak MX hava savunma füzelerinin ikinci partisini sessiz sedasız Rum ordusuna teslim etti.

İlk partisi geçen yıl aralık ayında gelen alçak irtifa hava savunma füzeleri, Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü çevresine yerleştiriliyor.

Sistem özellikle alçaktan gelen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor.

Rum tarafı bu hamlesini, "Ordumuz, Kıbrıs'ta bulunan 40 bin Türk askerinin tehdidi altında. Bizim ordumuz da askeri açıdan güçlü olmalı" diyerek meşrulaştırıyor. Ancak İsrail'in farklı katmanlardan oluşan hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin de bir parçasını oluşturan silahların kimi kimden korumayı amaçladığı açık.

***

OLMASI GEREKEN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın diyor ki:

"Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır."

***

NEPAL'DE OLSALAR...

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında zanlılarla saf tutan, "Ne var canım, kim çalmıyor ki" türünden akla ziyan savunmaları dillendirmekten utanmayan kim varsa bugünlerde Nepal'deki ayaklanmaya övgüler düzmekle meşgul.

Ama göründüğü kadarıyla Nepal'deki protestocular, yolsuzluğa karşı sokağa çıktıklarını söylüyorlar. Nehirlere attıkları, evlerini yağmaladıkları da yolsuzluk yapanlar.

Evet, Nepal'deki ayaklanmayı kim örgütledi, insanları hangi güç mobilize ediyor henüz bilmiyoruz. Olan biteni Soros'un turuncu devrimleriyle ilişkilendirenler de var. Belki de sempatileri bu yüzdendir.

***

TEK BAŞINA HAREKET EDİYORMUŞ

Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşurken MAGA'cı Charlie Kirk'ü boynundan tek kurşunla vurarak öldüren katil yakalanmış.

Başka sabıkası ve orduyla bir bağlantısı olmayan 22 yaşındaki Tyler Robinson isimli zanlı, ağırlaştırılmış cinayet, ciddi bedensel yaralanmaya yol açan silah kullanımı ve adaleti engelleme suçlamalarıyla gözaltında.

Utah Valisi Spencer Cox, saldırganın "tek başına hareket ettiğini" söylüyor.

Bu ne hız arkadaş.

Adamı henüz yakaladınız. CNN'in haberine göre zanlı susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddetti ve avukat talep etti. Şu anda "polisle konuşmayan" bir pozisyonda.

Saldırganla ilgili az sayıdaki bilgiler de oldukça kafa karıştırıcı. Babası, oğlunun "Trump yanlısı Cumhuriyetçi" olduğunu söylüyor.

Ülkenin başkanı Soros'tan bahsederken, Netanyahu da ABD basınına "Vallahi biz yapmadık" diye izahat veriyor.

Saldırının ardından "Amerikalılar birbirlerinden nefret etmeyi bırakmalı" diyen vali, neyin üstünü örtmeye çalışıyor?

***





KAYNAYAN KURBAĞA SENDROMU

Dünya nüfusunun azaltılmaya çalışıldığını söyleyenlerin sesini histerik kahkahalarla boğmaya çalışan, "Komplo teorisi bunlar" diyen Economist'in son kapağını gördünüz mü?

"Küresel doğurganlık çöküşü hakkında panik yapmayın. Daha az insanın olduğu bir dünya tamamen kötü olmaz" demeye başladılar.

Aynen öyle, yeni bir aşamaya geçtik; 5'e geldik.

1- Komplo teorisi bu.

2- Zaten imkânsız.

3- Olsa bile büyük mesele değil.

4- Ayrıca neden olmasın.

5- Oluyor ve bu iyi bir şey.

Sonrakileri de tahmin ediyorsunuzdur.

Gel de "Şeytanın en büyük hilesi, bizi varolmadığına inandırmasıdır" diyen Baudelaire'ı anma.