YPG kontrolündeki SDG, pazar günü Kürtlerin de Meclis'e girdiği seçimlere sahne olan Suriye'nin huzuruna bir gece zor sabredebildi.

Pazartesi gecesi Halep'in kontrol altında tuttukları iki mahallesinde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlediler.

Belli ki Esad döneminde bırakın oy kullanmayı kimlik bile verilmeyen Kürtlerden Meclis'e seçilenlerin YPG kartı taşımamaları canlarını sıktı.

Sonunda da refleksi olarak özlerine döndüler ve silaha sarıldılar.

Dünyanın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı devrimin üzerinden bir yıl bile geçmeden ülkede seçim yapılacak bir ortam yarattığı için alkışladığı gün, SDG'nin teröre başvurmasının başka izahı var mı?

Evet, Abdi'nin yangın dolabının camını kırıp baltayı eline almasının sebebi, Trump yönetiminin üstünü çizdiğinin farkında olması.

Gelin görün ki damdan düşen YPG'nin anladığını hâlâ kabul edemeyenler var.

Malumunuz, saldırı duyulur duyulmaz Trump'ın Suriye temsilcisi Tom Barrack'ın SDG'nin başı Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmeye işaret edenler çok oldu.

Anlıyorum; Suriye'de devrimle, ABD'de seçimle işbaşına gelen yönetimlerin yarattığı konjonktüre intibak edemediler.

Bu yüzden de Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekme vaatlerine ve seçildikten sonra bu yönde attığı somut adımlara şahit oldukları hâlde gözlerine inanamıyorlar.

Olan biteni değerlendirmek için ideolojik cevaplar aramaya alışmışlar. ABD'nin dış politikasında radikal dönüşümlere giden Trump'ın Suriye konusunda da farklı bir yol izlemesinin sebeplerini görmezden gelip niyet okuyorlar.

Oysa bazen olur böyle. ABD'nin ve Türkiye'nin çıkarları bazı konularda ortaklaşır. Tıpkı şimdi olduğu gibi.

Trump, milyarlarca dolar karşılığında korumaya aldığı Katar'ı vurarak körfezdeki çarkına çomak sokan, eline soykırım kanı bulaşan Netanyahu'yu nasıl eski yönetimden kalma bir yük olarak görüyorsa, YPG'ye bakışı da farksız.

Geçen gece yaşanan olayların ardından da 10 Mart anlaşmasıyla Şara üzerinden Suriye'de kurduğu dengeye en büyük tehdidin, Halep'in mahallelerini teröre boğmak için gözünü kırpmayan YPG olduğundan emin olmuştur.

***





İKİ PROFESYONEL

Türk Dünyası Zirvesi için dün Azerbaycan'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, iki liderin gündeminin Ukrayna Savaşı ve Gazze olduğunu açıkladı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan, Putin'in doğum gününü de kutladı.

Putin 73 yaşına girmiş.

Akran sayılırlar, Putin Erdoğan'dan 2 yaş büyük.

Dünya üzerinde onlardan daha deneyimlisi yok. İkisi de 50'li yaşlarının başından beri ülkelerinin başındalar.

Ve alternatifleri de yok.

***





GRETA'NIN OLGUNLUĞU

Gözümüzün önünde büyüdü desek yeridir ama "Greta Thunberg kimdir?" deseniz hâlâ net ifadeler kullanamıyorum.

Küreselcilerin projesi mi yoksa sonunda doğru yolu bulan bireysel bir aktivist mi?

Kesin olarak bildiğim, yaptığı her neyse ciddiye aldığı ve çok akıllı olduğu.

Zira Sumud Filosu'yla çıktığı yolculuğun ardından verdiği röportajı dinledim.

Ne ajitasyon yaptı ne de çektiği bireysel sıkıntılarından bahsedip İsrail'in çizmek istediği imaja su taşıdı.

Soğukkanlı bir şekilde, ciddiyetle "Vız gelir tırıs gider; magazini bırakalım, işimize bakalım, soykırıma odaklanalım" dedi.

Unutmayın, 22 yaşında bir ergenden bahsediyoruz.

***





ŞENER HOCA'DAN İSTANBUL DEPREMİ FORMÜLÜ

Profesör Şener Üşümezsoy, deprem simsarlarının harlamaya çalıştığı korku ateşinin üzerine su dökmeye devam ediyor:

"Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir.

10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta, 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur."