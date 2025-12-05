Yine Kürt meselesiyle ilgili bir açılım süreci var ve CHP yine "derelerden dolaşıyor".

Bir yandan ulusalcı tabanını kızdırmamaya çalışırken öte yandan yerel seçimlerde büyükşehirleri almalarını sağlayan Kürt seçmeni ürkütmemeye çalışıyor.

Ama siyasette tahterevallinin ortasında pozisyon almak kolay iş değil. Özgür Özel'in DEM'i önce "celladına âşık olmakla" eleştirmesi, ardından "DEM Parti yöneticilerini kastetmedim" diye yalpalaması falan hep bu yüzden.

Peki, sonuçta Özel'in sitemle karışık uyarma ihtiyacı hissettiği, "yönetici olmayan âşıkların" celladı kimmiş?

Sözleri gayet açık: "DEM Parti'nin yöneticilerini ayırarak, birden Tayyip Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi öven, güzellemeler yapan kişilere 'Aman ha celladınıza âşık olmayın, geçmişte kurduğu baskıyı unutmayın' diyorum."



GEÇMİŞ DERKEN...

Evet, Kürtler, CHP'nin tek parti yönetiminde geçen 1923-50 döneminde kurulan darağaçlarındaki cellatları hatırlıyorlar. Burada uzun uzun tarih anlatmaya gerek yok.

Zaten Özgür Bey de top kendi kalesine gireceği için "eskilere" gitmiyor ama yakın geçmişimiz de CHP için hiç parlak değil.

90'ların başında PKK'nın yasal partisiyle seçim ittifakı yaptıktan sonra Özal'ın başlattığı açılımın karşısındaki cephede konumlanmışlardı.

Cumhuriyet tarihindeki en büyük siyasi riski tek başına omuzlayan Erdoğan'ın 2011'den itibaren giriştiği ilk "çözüm süreci"ni de "ihanet projesi" diyerek sabote etmişlerdi. Ardından da 2015'te silah bırakmayı rafa kaldıran PKK'nın yasal partisiyle hâlen süren bir ittifaka giriştiler



ÂŞIK İLE MAŞUK

Özgür Bey "cellat" konusunda kedi gibi yumağa dolansa da ortada bir aşk olduğu konusunda haklı.

Zira bugün DEM'in temsil ettiği PKK partilerinin CHP ile flörtü de filmlere konu olacak cinsten.

Türkiye'de her dönem Kürt meselesinde çözümü siyasette arayan, cesur projeler geliştiren sağ partiler olduğu hâlde Kürt siyaseti, CHP'nin kuyruğundan ayrılamıyor. Meşruiyeti hep orada arıyor.

Oysa Pervin Buldan'ın sildiği tweet'inde olduğu gibi, "Artık ana muhalefet DEM Parti'dir" perspektifine cesaret edebilseler, Kürt sokağının CHP'si olmaktan belki kurtulabilirler.