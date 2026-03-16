Sonbaharda İsrail'de parlamento seçimleri, ABD'de ise ara seçimler var.

Netanyahu'nun sınavı Ekim sonunda Trump'ın ise Kasım başında.

Ancak Netanyahu'nun şansı daha yüksek. ABD'deki 11 Eylül 2001 vakasına benzettiğim 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısı öncesi dibe vuran, kitlesel sokak gösteriyle köşeye sıkışan Netanyahu anketlerde yükseliyor.

Soykırım ve İsrail'in savaşının tüm bölgeye yayılması, İsrailli seçmenin yolsuzluk vb. dertlerini rafa kaldırmasını sağlamış.

Ara dönem seçimleri menziline giren Trump içinse durum tam tersi. Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybedip topal ördeğe dönüşme ve daha korumasız kalma riskiyle karşı karşıya.

Oysa sermayeye, derin devlete, merkez medyaya ve tüm kültür endüstrisine rağmen ikinci defa ABD Başkanı seçilmeyi başarmıştı. Şansının yaver gittiği kesindi. Suikasttan bile kıl payı kurtuldu.

Geldiğimiz noktada ise kendisini büyük umutlarla iktidara taşıyan tabanı bile söyleniyor. Ülkede aklı başında herkes, ABD'yi, Netanyahu'nun çıkarları doğrultusunda İran cephesine sürüklemesine itiraz ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizi nedeniyle ekonomik vaatleri ve somut durum arasındaki makas açıldıkça işi zorlaşacak.

Dahası, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Körfezde kurduğu güvenlik mimarisinin sorgulamaya açılmasının uzun vadeli politik sonuçları da şüphesiz yıkıcı olacak

Bu yüzden danışmanları, MAGA'cı tabanının kanaat önderleri vs. harıl harıl Trump ve ABD için "onurlu çıkış" formülleri arıyor.

Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Netanyahu'ya savaşı bitirmesi için bir hafta süre tanıdığı haberi üzerinden nabız yokluyor.

Ne var ki bir haftadır ortalarda görünmeyen Netanyahu'nun yakaladığı pozisyonu terk etmek gibi bir şansı yok.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin "Epstein şebekesinin kalan üyeleri, 11 Eylül'e benzer bir olay düzenleyerek bunun sorumluluğunu İran'a yüklemek için bir komplo hazırlıyorlar" uyarısı ne kadar ileri gidebileceklerini gösteriyor.

Netanyahu'nun şantajına boğun eğerek günü kurtardığını sanan Trump, ara seçimler öncesi son çıkışı kaçırmak üzere.

Bu arada, eski CİA analisti Larry Johnson'ın, Laricani'nin iddiasını tamamlayan şu tespiti de kayda değer:

"Türkiye'yi savaşa sokmak için akla hayale gelmeyen senaryo peşindeler."