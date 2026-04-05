Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesinde MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) hareketinin yarattığı dalga etkili oldu.

Genel olarak "küreselcilik karşıtlığı" ekseninde tarif edebileceğimiz MAGA'nın hedefi, ABD'yi 11 Eylül 2001 sonrası girdiği rotadan çıkarmaktı.

Seçim kampanyasında Trump bu söylemi cesurca sahiplendi.

Seçilirse, dünyanın dört bir yanına dağılmış askerler geri dönecekti. Ülkenin kaynakları, Washington'a çökmüş New Work'un "woke elitlerine" değil, "redneck" (cahil) diye küçümsenen Amerika'nın Anadolulularına gidecekti.

Yargı hamleleri ve suikastı aşan Trump frekansı yakalamıştı. Ukrayna savaşının ve Gazze'deki soykırımın sürdüğü bir atmosferde "Savaş emri vermemiş tek ABD başkanıyım" diye övünen Trump iyi gelmişti.

Seçilir seçilmez de Suriye'den çekilip devrime yol vermek, Pentagon'un kiraladığı PKK-YPG'yi kapının önüne koymak ve Ukrayna cephesinden çekilmek gibi hamlelerle göz doldurdu.

Ne var ki şahit olduğumuz yalancı baharmış.

Epstein şantajının estirdiği soğuk hava çok geçmeden tüm dünyayı kışa çevirdi.

Bir umut seçilen son ABD Başkanı da dümen suyundan çıkacağım dediği siyonistlerin, küreselcilerin peşinden sürüklenmeye başlamıştı.

Şu an İran çukurunda debeleniyor.

Seçmenlerinde ise hayal kırıklığı hâkim.

İsrail'le ilişkilerin gözde geçirilmesini ve ABD'nin İran savaşına katılmamasını savunduğu için öldürülen Charlie Kirk takipçileri isyanlarda.

Kirk suikastının İsrail lobileri tarafından üstünün kapatıldığını söyleyerek ABD Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü'nden istifa eden Joe Kent'in, İran savaşına itiraz ettikleri için Trump'ın görevden aldığı generallerin ardından Trump'tan soğuyorlar.

İran açmazı, Trump'ın Gazze soykırımındaki teslimiyetçi tavrı yüzünden zaten ahlaki üstünlüğü kaptırdıkları Woke tayfası karşısında ezilmelerine neden oluyor.

Kafalarını çevirdiklerinde ise Başkan Yardımcısı JD Vance'den başkasını göremiyorlar.

Evet, daha erken, Trump hâlâ oyunda.

Ne var ki, başından beri İran savaşının sonlanması için çaba sarf eden, hatta bu yüzden Tahran'ın müzakere için tercih ettiği bir isim olan Vance hızla yükseliyor.

Yalnızca MAGA tabanı için değil, bakarsınız Trump için bile kurtarıcı olabilir.