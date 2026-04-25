Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin" çıkışı olay oldu.

Tepkiler üzerine Brüksel, "Balkanlar özelinde bir yorumdu, bağlamından kopartıldı" diyerek kıvırmaya çalışsa da Leyen'in sözleri dil sürçmesi falan değil, malumun ilamı. Birliğe hâkim olan paranoyanın, Türkleri hangi cephede gördüklerinin ifadesi.

Yüz bin asker toplayamayan AB, ezeli düşmanı Rusya karşısında, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'den vazgeçemiyor. Buna karşın Brüksel'de siyasi ortak olarak görmek de istemiyor.

Yani Leyen, Türkiye'yi Çin ve Rusya'nın safında tarif ederken NATO'nun İncirlik ve Malatya'ya ek Patriot sistemleri konuşlandırması, Adana'da yeni Çok Uluslu Kolordu Karargâhı kurulması kimilerinin söylediği gibi bir çelişki değil.

İNGİLTERE- TÜRKİYE İTTİFAKI

AB Komisyonu Başkanı'nın sözleri tartışılırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiliz mevkidaşının kameralar önünde verdikleri poz ise başka bir ittifakın tartışılmasına neden oldu.

Veda toplantısını İstanbul'da Ruşen Çakır gibi dostlarıyla yapan ve Rusya'ya karşı ajan devşirmek için kurduğu "sessiz kurye" adlı dijital platformu tanıtan Birleşik Krallık Gizli İstihbarat Servisi MI6'in Eski Şefi Richard Moore en heyecanlı olanlardan.

Moore, Fidan ve Cooper'ın "Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasından" tutun da "iklim değişikliğine" kadar pek çok alanı kapsayan "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ni imzalamasını şöyle değerlendiriyor:

"Başka yerlerdeki bazı gevşek söylemlerin ortasında, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin güvenlik ve refah için hayati bir ortaklıkta ikiye katlandığını görmek güzel."

ÇİN VE RUSYA ÖCÜ DEĞİL

Türkiye'nin enerjisini Batı çıkmazında heba etmesi için çırpınan devşirmeler istedikleri kadar hikâye anlatsınlar. Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin son tahlilde safı bellidir. Hizmet ettikleri yer siyonizmdir.

Türkiye de dâhil dünyanın geride kalanına çektirdikleri düşünülünce, bugün bize öcü gibi tarif ettikleri Rusya ve Çin adeta melek gibi kalır.

Neyse ki Ukrayna savaşından beri muazzam bir denge politikası izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan içeriden ve dışarıdan tüm taarruzlara rağmen Türkiye'yi müstakil bir rotada tutmayı başarıyor.