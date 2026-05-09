Pandemiden beri her dakika ekranda "son dakika" vermekten yalancı çobana dönen konvansiyonel medya geçen gece yarısı yine kırmızı alarmdaydı.

"Dünyanın en uzak noktasına" giden ve içinde bolca Youtuber'ın ve influencer'ın bulunduğu bir keşif/ macera gemisinde farelerden insanlara bulaşan hantavirüs vakası görülmüştü.

Kimi "Korkunç Virüs Türkiye'ye Ulaştı!" manşeti attı, diğeri yayını yıkıp "Solunum Yetmezliğiyle Gelen Felaket" özel yayınına geçti.

Ateşi en çok çıkansa NTV'ydi.

"Hantavirüslü gemideki Youtuber düğünlerde geziyor!" başlıklı haberleri tehlikenin farkında mısınız dedirtecek türdendi: "YouTube videolarıyla tanınan Ruhi Çenet, hantavirüs görülen gemide seyahat ettiğini açıklamıştı. Çenet'in birkaç gün önce Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı!"

Sürek avı devam ediyor mu, Çenet en son nerede görüldü, bilmiyoruz. Ama ertesi sabah magazin programlarının gündemi de Cape Verde açıklarında mahsur kalan Hollanda bandıralı MV Hondius kruvazörüydü.

"2030'a kadar bu virüs konuşulacak" diyorlardı.

Zira bu kez konu, "Vuhan'da yarasa çorbası içen cahil köylü" kadar uzak değildi.

Batı'nın şehirlerinde her taraf fare kaynıyordu. Evinde hamster besleyenleri de unutmamak lazımdı. Peki ya evlerimize giren o pizza kutularının bulunduğu depolar? Üzerlerinde farelerin cirit atmadığının garantisini kim verebilirdi? Fark etmeden fare dışkısı kokusu almamız an meselesiydi.

Öksürüğünüz ve sırt ağrınız varsa yine de bir doktora görünmekte fayda vardı.

Ayrıca apar topar yataklarından uyandırılan uzmanlar da "Bu seferki farklı, gemi ortamı virüsün yayılması için ideal" diyorlardı. "Maske, mesafe ve... gemi dezenfeksiyonu" şarttı.

Evde kalınıp kalınmayacağına ve tabii ki aşısına sonra bakılacaktı.

Zira Dünya Sağlık Örgütü bugünlerde biraz meşguldü. ABD örgütten ayrılmış, yetmiyormuş gibi Biontech daha yeni dört fabrika kapatmıştı.

DSÖ sekreteri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi uyarmakla yetindi.

Yeni sahibiyle göz dolduran TikTok'ta da işler tıkırındaydı.

"Hantavirüs gemisi challenge"ı dalga dalga yayılıyordu. İnsanlar banyoda öksürerek "Ben de o gemideki gibi hissediyorum" diyordu. Gemideki Youtuber'lardan biri "Abone olun, iyileşirsem canlı yayın yapacağım" diyerek attığı videoyla yüz binlerce abone kazanıyordu.

Gülmeyin, büyük de konuşmayın; pandemide nelere inandırıldığınızı unuttunuz mu?