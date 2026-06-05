Bildiğiniz üzere, Kemal Kılıçdaroğlu damdan düştükten sonra Türk dış politikasının siyaset üstü olduğuna işaret eden açıklamalar yapar oldu.

Geç de oldu, güç de oldu ama şükür.

Özgür Özel bu, durur mu?

O da tuttu, temmuzda Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi Newsweek'e bir mektup yazıverdi. Türk yargısı ve siyasetiyle ilgili konuları ittifakın gündemine taşımasını istedi. "Demokrasi ve yargı bağımsızlığı" vurgusuyla "Gelin, bir el atın" demeye getirdi:

"Türkiye'nin demokrasi krizi, sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Ortadoğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli..."

Peki Özgür Bey, NATO'dan tam olarak ne bekliyor?

Bir üye ülkenin "güvenliği tehdit altında" hissetmesi durumunda müttefiklerin toplanıp istişare etmesini öngören 4. Madde'nin devreye girmesini mi? Zira Özel, NATO'yu adeta Türkiye'nin iç yargı ve siyaset meselelerini görüşecek bir üst kurul gibi konumlandırmaya çalışıyor.

Yoksa aklında üye ülkelere silahlı saldırı durumunda devreye giren meşhur 5. Madde mi var? Bakın o zaman iş ciddileşir. Öyle ya, burada "saldırgan" kim olacak? Yargıtay mı, savcılar mı, yoksa "otoriterleşme" denen soyut varlık mı? NATO tanklarını Ankara'ya indirip "demokrasi konvoyu" mu düzenleyeceğiz?

40 yaş altı hatırlamaz. Ama tıpkı Kemal Bey'in de yanında durduğu gibi, bugünlerde Özel'e destek veren 70 yıllık CHP'li Önder Sav çok iyi bilir. TSK İç Hizmet Kanunu'nun meşhur 35. maddesi bir dönem darbelere yasal kılıf yapılırdı. CHP çok direndi ama sonra kaldırıldı. Yoksa Özgür Bey, NATO'nun da üye ülkelerin yargı ve siyaset işlerine "gerektiğinde müdahale" yetkisi olduğunu mu sanıyor?

Nereden nereye...

Eskiden hiç olmazsa müdahale istedikleri kendi ordumuzdu. Asli işi olan vatan savunmasıyla meşgul olup tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşayan TSK'dan yüz bulamayınca, şimdi de Batı ittifakının ordusundan medet umar hâle geldiler.

Trajikomik bir manzara.