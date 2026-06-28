CHP içindeki kavga siyasi bir kutuplaşma gibi yansıtılıyor. CHP medyası üç maymunu oynayıp slogan atarken, İmamoğlu'nun yediemini Özgür Özel, cemevlerinde miting yapıyor, Diyarbakır'da DEM tabanına "Size Demirtaş'ın selamını getirdim" diyerek sesleniyor.

Oysa merkezinde yüz kızartıcı iddiaların olduğu bir skandalla karşı karşıyayız.

Bugün Sabah'ın sürmanşetinde okuyacağınız Halit Turan imzalı özel haber de "organize işlerin" son halkası.

Habere göre, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa verdiği ifadede aday olması karşılığında kendisinden 15 milyon euro isteyen İmamoğlu'na verdiğini iddia ettiği rüşvetin tüm ayrıntılarını anlatıyor.

30 Kasım 2023 tarihinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de İmamoğlu'yla bir saat görüştüğünü, özel kaleminin buluşmaya tanıklık ettiğini söylüyor.

Böcek ifadesinde anlattığı "Kapalıçarşı rüşvet havale sistemi" akıllara durgunluk verecek cinsten. Ve kuşkusuz kendisine para göndermek için kargoyu (neden ambar değil!) tercih ettiği söyleyen Veli Ağbaba'nın yönteminden çok daha profesyonelce.

Şöyle ki: İmamoğlu'na vereceği parayı toplamaya başlayan Böcek, şahsi parasını ve seçim bütçesini emanet ettiği dostundan 5 milyon euro istiyor. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağını söylüyor. Arkadaşı da kendisine fotoğrafını çektiği 100 TL'lik bir banknot ve üzerinde isim-telefon numarası olan bir kâğıt veriyor. Böcek'e, ödeme yapmak istediği kişiye bunları vermesini, böylece o kişinin 5 milyon euroyu Kapalıçarşı'dan tahsil edebileceğini söylüyor.

Acaba yüzlük banknot ne serisi? F olabilir mi?

Sonrasını, 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu aradığını, geleceğini belirttiğini, 17 Aralık 2023'te ise havayoluyla İstanbul'a gittiğini söyleyen Böcek'ten dinleyelim:

"Hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Burada Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kâğıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim."

Çarka bakar mısınız, ancak şeytanın aklına gelir.

Elbette bunlar henüz iddia. Yargı, bunca paraya nereden edindiğini de izah etmek zorunda olan ifade sahibinin verdiği ayrıntıları değerlendirecek, gösterdiği şahitleri dinleyecek, sonuca varacak.

Ancak şimdiden karşımızı çıkan manzara iç karartıcı. Sandıkta milyonlarca seçmenin umudunu emanet olan siyasetçilerin mesailerini dolduracakları meşguliyetler mi bunlar?

Evet, CHP'li seçmenin bir bölümü, şaibeli ilişkileri sahiplenmediği için Kılıçdaroğlu'nun iktidara koz verdiğini düşünüyor, kızgın hâlde.

Kendilerini çok üzmesinler, Kılıçdaroğlu'na fazla yüklenmesinler. Zira kısa bir süre sonra, belediyelerdeki mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmaları tek tek inceleyecek özel bir inceleme kurulu kurduğu-kuracağı belirtilen Kemal Bey'e gösterdiği refleks için teşekkür edecekler.