Devlet Planlama Teşkilatı günlerinden bu yana tanışırız. Mutfak çalışmasını sever. Ön planda görünmeyi istemez. Yapılabilecek iş, yapılamayacak iş ayrımını peşinen söyler. Bürokrasiden geldiği için bürokratlarla çalışmayı da onları çalıştırmayı da bilir. Teknisyen kimliği ile siyasi kimliği iç içe geçer. Sınırlı sayıda ama güvendiği arkadaşlarıyla istişare eder. Sonuç odaklıdır. Yakından tanınmadığı için bu sıralar farklı spekülasyonların hedefi haline de geldi. Sanırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Bakan Elvan, zorlu bir dönemde yükü omuzladı. Şu sıralar geleneksel ekonomi anlayışı ile Cumhurbaşkanının hayata dair ekonomi çizgisini aynı anda gözetme ve pandemi şartlarını yönetme sorumluluğuyla baş başa...

Duayen yazarımız Yavuz Donat'ın güzel bir sözü vardır:

"Baş ağrısı baştakinindir" der.

Yani... Milletin başının rahat etmesi, yetkili makamlardakilerin özverisinden geçer.

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