Medya grubumuzun öncülük ettiği "İhracat Seferberliği Zirveleri" kapsamında Anadolu'nun önemli üretim ve ticaret merkezlerine gidiyor, nabız tutuyoruz. Bursa, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten sonra Trabzon'da da olacağız. Yerinde ve sıcak temaslar bize; reel sektörün, imalatçı ihracatçıların karşılaştığı genel sorunları yanında, uygulamadan kaynaklanan problemlerini dinleme ve çözüm ortağı olma fırsatı da veriyor. Bilhassa Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la birebir görüşen iş insanları, küçük dokunuşlarla halledilebilecek nitelikteki meselelerin kısa sürede neticeye bağlandığını görüyorlar. Bürokrasinin çarkları arasında ezilmemek, sonuç odaklı siyasi yaklaşıma tanıklık yapmak, iş dünyasının moral katsayısını da artırıyor. Nitekim... Yatırım yapan, üreten, ihraç eden, istihdam sağlayan reel sektör temsilcilerinin anlatımları, bizler için her zaman öncelikli konuların başında geliyor.

Yakın zamandaki bir yazımda, iş âleminin en büyük isteğinin "krediye erişim" olduğunu yazmış ve Sn. Cumhurbaşkanımızın banka sahip ve yöneticilerini bir masada etrafında toplamasını önermiştim. Bu dönemde yüksek kârlar yazan bankalardan, yazım sonrasında "üzerinde düşünmeye değer açıklamalar" geldi.

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...Finans sektörünün verileri, Merkez Bankası ve BDDK'nın düzenlemeleri ve reel sektörün talepleri eş anlı düşünülmek ve dönemseldurumunda. Esasen, Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarısı; ekonomik istikrarı pekiştirirken aynı anda sektörel tıkanıklara hızla müdahaleyi ve uygulamadan beklenenler ile neticeler arasındaki uyumun derecesine göre program araçlarını güncellemeyi zorunlu kılıyor....2021 yılı Ağustos ayı sonuna kadar açılan krediler 180 milyar lira iken 2022 yılının aynı ayında bu tutar 1,3 trilyon liraya çıkmış. Yani bankalar, kredi genişlemesinin göz ardı edilemeyeceğini, ancak kamu otoritesinin bu noktada ciddi ölçüde ihtiyatlı gittiğini savunuyor.Görkemli kârların, bankaların portföyündeki enflasyona endeksli devlet iç borçlanma senetlerinden kaynakladığını vurguluyorlar.Reel sektörün bildiğini ileri sürdükleri bazı hususları da anımsatıyorlar. Gerek kredi faizlerine getirilen üst oran sınırlamasını gereksedışındaki kesimlere kredi açmanın cazip olmadığını söylüyorlar.Merkez Bankası ve BDDK'nın kritik teşhislerine değiniyorlar. Son aylara kadar tahsis edilen kredilerin, döviz alımına gittiğine dair tespitlere dikkati çekiyor, bu nedenle belli miktara kadar döviz varlığına sahip firmalara kredi verilmediğini anlatıyorlar.

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...Cumhurbaşkanımız, pandeminin sertkoşullarından bugüne dek, piyasada çarklarındönmesini önceledi. Bence bu tercih sayesindeher türlü güçlüğe rağmen Türkiye ekonomisiayakta kaldı.Ekonominin büyüme dinamiğininkorunması hayati önem arz ediyor. Bu nedenlefinansman politikasının yeniden ele alınmasıve sihirli dokunuşlar gereği ortaya çıkıyor.Türkiye'nin çok hassas biçimde yönettiği,bundan sonra aynı titizlikle yönetmesizorunlu olanveönceliği bulunuyor.Fiyat istikrarının tesis edilmesi, elbetteekonominin birinci gündem maddesindekiyerini koruyor. Gel gör ki yeni ekonomi yaklaşımı,enflasyonun düşürülmesini cari açığınkapatılmasına, daha fazla üretim ve daha fazlaihracata dayandırıyor. İşte bu zincirin kırılmaması,ekonominin sigortasını oluşturuyor.Hükümetin, seçici biçimde kredilendirilmesiniteşvik ettiği alanlardaki fon akışınınve maliyetinin devamlı analize tabi tutulması,bankaların da bu noktada duyarlı ve işbirliğineaçık olması gerekiyor....'ın hazine bakanlığı görevini üstlendiği dakikadan bu yana hem finans kesimi hem de reel sektördeki risklerin tehdit olmaktan çıkarılması için devlet, hatırı sayılır fedakârlıklar üstlendi. Tam da bu yüzden tüm taraflar için bahane üretme değil paydaş olma zamanı!