CHP'nin, CHP'liden başka düşmanı da yok, dostu da… 9 Eylül 1923'ten 9 Eylül 2025'e uzanan 102 yılda CHP, nice badireler atlattı. Kapatıldı, siyaset zemini bölündü, farklı partiler ortaya çıktı ama CHP yine ve yeniden var olmayı başardı. Ancak bir asrı aşan ömründe bugünkü kadar garabet, bugünkü kadar üzücü ve belirsiz duruma düşmemişti.

CHP, yine CHP'lilerin başvurusu üzerine girdiği adliye koridorlarından çıkarak, siyaset üretme hatta iktidara talip olma kulvarına girmek yerine… Acı gerçeklerle yüzleşmekten kaçınarak tabanı motive, zinde grupları manipüle etme adına bir kez daha barikat kurma, bir kez daha polisle karşı karşıya gelme ve mahkeme kararını yok sayma yoluna saptı!

Peki ama hangi CHP'den söz ediyoruz? Zira bu kimliğin tespiti giderek güçleşiyor.

Olağanüstü kurultay üstüne olağanüstü kurultay kararı alan, Türkiye'nin en büyük ilindeki örgüt binasını kapatan, mahkemenin atadığı çağrı heyeti başkanı Gürsel Tekin'i partiden ihraca yönelen ve bütün bu taktik adımlarla siyasi bagajlarından kurtulacağını uman CHP'den mi bahsediyoruz?

Yoksa…

Türkiye'nin kurucu partisi olma iddiasıyla başlayıp, Türkiye'nin birinci partisi olduğu heyecanıyla davranan, toplumun en geniş yelpazesini kucaklama vaadiyle ilerlediğini savunan CHP'den mi?

***