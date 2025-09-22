Dile kolay 15'inci oturum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "kıdemli lideri" olarak yarın bir kez daha o tarihi kürsüye çıkacak. Yine küresel adalet arayışını dile getirecek, mazlumların sesi, masum Gazzelilerin çığlığı olacak.

BM'nin bu yıl 80'incisi düzenlenen genel kurul oturumu için geldiğimiz New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi yine yüklü. Cumhurbaşkanımızın temasları, "siyasi, ekonomik ve sivil" olmak üzere üç ana eksende planlanmış görünüyor.

Kuşkusuz önemli gündem maddesi "Bağımsız Filistin Devleti'nin" dünya genelinde yaygın tanınması. Erdoğan bu bağlamda Fransa ve S. Arabistan öncülüğünde düzenlenen İki Devletli Çözüm Konferansına "ana aktörlerden" biri olarak katılacak. Dikkat çekici bir diğer toplantı olan Başkan Trump'ın da iştirak edeceği "Gazze Konulu Bölgesel Zirvenin" ilgiyle izlenmesi gereken lideri olarak Türkiye Cumhurbaşkanı, uluslararası medyanın da gündeminde.

Ve nihayet 23 Eylül salı TSİ ile 18:00'de Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndan, Gazze adına dünyaya hitap edecek, siyonist soykırımın durdurulması için "küresel vicdan ittifakının" kurulmasına öncülük edecek.

ABD ziyaretinin New York ayağının ekonomi ve ticaret bölümünde Cumhurbaşkanımız, Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından organize edilen "Yatırım Konferansında" yürütülmekte olan ekonomi programının somut sonuçlarını anlatıp, global şirketleri Türkiye'de uzun vadeli projelere davet edecek.

New York'taki görüşmelerin sivil diyalog ayağında da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin inisiyatifiyle Türk-Amerikan toplumunun temsilcileriyle buluşacak. SETA eşgüdümlünde ABD Düşünce Kuruluşlarının temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunacak. Tabii, nefeslerimizin tutulduğu tarih 25 Eylül 2025. Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan görüşmesi, "Suriye, Gazze, Zengezur Koridoru, Rusya-Ukrayna barış arayışı" ile "Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri ve ticari yönleriyle dönüm noktasını" oluşturacak.