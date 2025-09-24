Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Okan Müderrisoğlu Canavarın hakkından gelmek!
OKAN MÜDERRİSOĞLU
24 Eylül 2025, Çarşamba OKAN MÜDERRİSOĞLU

Canavarın hakkından gelmek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 80. BM Genel Kurul konuşmasını canlı takip etmek üzere Türkevi'nden hareket ediyoruz. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra BM bahçesindeki o heykel bu kez başka bir gözle dikkatimizi çekiyor.
Ejderhayı yenilgiye uğratan aziz figürü bize, Gazze'deki siyonist canavarı alt etmek için mücadele eden "O Lideri" çağrıştırıyor.
Bu anlatı, "iyiliğin kötülüğe, inancın zulme karşı zaferi" şeklinde yorumlanıyor.

Heykel, Sovyetler Birliği döneminde, Mihail Gorbaçov'un girişimiyle 1990'da BM'ye armağan edilmiş. Ejderhanın gövdesi aslında Amerikan ve Sovyet nükleer füzelerinin parçalarından yapılmış, Soğuk Savaş sonrası yeni dönemi tasvir ediyor.
Ben öyle umuyor ve diliyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında simgeleşen "Dünya 5'ten büyüktür" mottosu er ya da geç BM Binası'nda kalıcı bir eser olarak hak ettiği yeri bulacak. Belki de BM duvarlarına kazınacak.
Neden?
Çünkü, Erdoğan'ın da dediği gibi "Gün, bugündür!" ve "küresel vicdan" dünya liderleri de önüne katıp sürüklemektedir...

