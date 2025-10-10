THY kültür turizmiyle büyüyecek

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası THY, kültür, medeniyet, sağlık ve öğrenci turizmine odaklandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Kültür turlarının sayısını artıracağız” dedi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen "Connect To Türkiye" etkinliğini takip eden gazetecilere şirketin yeni hedeflerini ve projelerini anlattı. Bolat, şu mesajları verdi:

MEDENİYET VE KÜLTÜR:

Afyonkarahisar, Ankara, Nevşehir Kapadokya, Kayseri ve Konya gibi kentleri kapsayan medeniyet ve kültür turlarının sayısını artıracağız. Bu güzergâh sayesinde Türkiye'ye gelen turistlerin ülkemizde kalma günlerini artırmaya çalışıyoruz. Özellikle kültür turistleri üzerinde duruyoruz. Mezopotamya bölgesi için de çalışmalar yapıyoruz. Taş Tepeler'den başlayarak medeniyetin 12 bin yıl önce Anadolu topraklarında başladığını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bugün yeryüzünde yaşayan 8 milyar insanın hemen hemen hepsinin dedeleri oradaymış. Onları, dedelerinin yaptıkları eserleri görmeye davet ediyoruz. Bölgede 10 tane tepe var. Japonlar bir tepeyi kazıyor, yakında Çin'den de arkeologlar başka bir tepeyi kazmaya başlayacak.

ÇİNLİ VE JAPON:

Kültür turizmine Diyarbakır'ı da ekleyeceğiz. Terör olaylarının bitmesiyle Çin ve Japonya, Türkiye'yi ziyaret edilebilir ülke listesine aldı. Çin ile uçuş sayısı iki kat arttı. Böylece Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı Çin şirketleri ve THY seferleriyle 4 kat artacak. Çinli ve Japonlar kültür turizmi için ülkemize geliyor.

SAĞLIK VE ÖĞRENCİ TURİZMİ:

Ankara'yı hem ticari hem de turizm boyutunda tanıtacağız. Sağlık turizmi için otellerle, hastanelerle ortak çalışmamız gerekiyor. Örneğin; İsveç tedavinin pahalı olduğu bir ülke. Orada 'Ankara'ya gel, 3 gün boyunca hem çevreyi gez hem check-up yaptır' gibi programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu tarz bir programı New York'ta yaptık, Ankara'da da yapabiliriz. Biz indirimli bilet vereceğiz, oteller indirim yapacak ve hastaneler özel check-up paketleri hazırlayacak ki bu proje gelişsin.

YABANCI ÖĞRENCİ AİLELERİ:

Ankara'ya yurt dışından okumaya gelen 35 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin ailelerinin gelmesini teşvik edeceğiz. Bunun için otellerle çalışacağız. Oteller normalde 100 euroya verdiği odayı düşük sezonlu dönemde maliyetinin bir üstüne, örneğin 50 euroya verecek. Biz de ailelerin Ankara'ya gelmesini, konaklamasını, Kapadokya'yı ve Konya'yı gezmesini sağlayacağız.

LİSELİLERE FON:

Türkiye'nin kültürel hazinelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ile protokol imzalayacağız. THY olarak her yıl TÜBİTAK vasıtasıyla 5 milyon dolarlık (200 milyon TL) bir fon koyacağız. Liselerin 10, 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrenciler Türkiye'nin kültürel hazinelerine ilgili projeler getirecek. Kazananlara ödüller vereceğiz. Amacımız lise seviyesinde gençlerimizin coğrafyamız ve tarihimizle alakalı kültürel değerleri sahiplenmesi ve araştırması."



BOLAT, BOEİNG SİPARİŞİNİ AÇIKLADI

Boeing'e verilen 150'si kesin 75'i opsiyonlu toplam 225 adet uçak siparişine ilişkin de konuşan Ahmet Bolat, şunları söyledi: "Riskleri dağıtmamız lazım ki dengeli büyüyebileyim. Potansiyelimizi gördükleri için iki firma sürekli bizimle temas halinde . Airbus A330, 290 kişi taşıyabiliyor. Örneğin; Stockholm'de çok fazla yolcu olursa buraya 350 kişi taşıyan Boeing 777 tahsis etmem lazım. Uçuş hattına göre uçak tipleri değişiyor. Beklenmedik sorunlar da çıkabiliyor. Örneğin, Boeing'in Max modelinde sıkıntı çıktı ve üretim durdu. Ama benim yolcularım devam ediyor. Airbus siparişlerim olduğu için Airbus'larla uçmaya devam ettik. Yumurtaları farklı sepetlere dağıtmamız lazım. Farklı periyotlarla Boeing siparişi verdik. Son olarak daha büyük bir uçak olan 777X modeli çıktı. Bu uçak için de görüşmeler devam ediyor. Piyasanın durumuna göre ileride yeni Airbus veya Boeing siparişi verebiliriz."



DUPLANTİS YENİ MARKA YÜZÜ

THY, marka yüzü olarak dünya sırıkla atlama rekortmeni İsveçli atlet Armand Duplantis ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. THY YKB Bolat, Stockholm'de "Connect to Türkiye" etkinliği kapsamında Duplantis'le biraraya geldi. Sohbette havalı tabanca atışında ikonik hareketiyle gündem olan Yusuf Dikeç'in de kulağı çınlatıldı.



BAŞKENT TURİZMİNE KATKI

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp da Ankara'dan uçuşları artırmak için çalıştıklarını söyledi. Ankara'dan yurt dışında 34 şehre haftalık 170 frekans uçuş olduğunu belirten Sarp, "Ankara turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. 23 Ekim'de Madrid'i, 24 Ekim'de Barcelona'yı, 25 Ekim'de ise Erbil'i açıyoruz. Erivan, Bağdat, Milano ve Roma için çalışmalarımız devam ediyor. Brüksel'e de uçuş izni almaya çalışıyoruz. 2026'da Ankara'dan yurt dışına haftalık 210 frekans yapmak istiyoruz" dedi.



HEDEF CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK

ETKİNLİĞE TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katıldı. Ankara için yapılan çalışmalara değinen Oktay, "İş dünyasıyla, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte Ankara, Türkiye'nin hak ettiği bir başkent olmak ve dünya başkentleri arasında da hak ettiği yeri bulmak durumunda. Ankara'yı bir cazibe merkezine dönüştürmek durumundayız. Diğer başkentlere hava yolu erişimini sağladığımızda cazibe merkezi olması için çok ciddi bir adımı atmış olacağız" diye konuştu.