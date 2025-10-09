7 Ekim 2025. CHP Grup Toplantısı.

Görünen o ki Genel Başkan Özgür Özel, "negatif ayrışmayı" artık kesinleştirmiş. Ne demek istiyorum?

Belli ki...

Sn. Özel, "partisini saran yolsuzluk iddialarıyla" yüzleşmek yerine "darbe mekaniği" söylemiyle riskli yolda ilerlemeye devam edecek.

Ya mağduriyet senaryosuna yaptığı siyasi yatırımdan kazançlı çıkacak ya da "CHP'ye operasyon çekildi diyorsun da... Peki kardeşim itirafların, etkin pişmanlıkların hepsi mi yalan?" sorgulamasına yenik düşecek!

Yetmedi!

Anlaşılan o ki...

Özgür Bey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ölçüde bu kez MHP ve lideri Devlet Bahçeli ile de siyaseten kafa kafaya çarpışmayı tecrübe edecek!

Buna bir de görünür gelecekte mahkemeye sunulacak İBB ve Ekrem İmamoğlu iddianamesi üzerinden estirilecek rüzgâr da eklendiğinde siyasette yüksek tansiyona dayalı sorunlar yaşanacağına kuşku yok.

Bizi bu sonuca götüren "Özel mesajlardan" güncel örnekler de söz konusu...

Örnek Cümle 1: (1 Ekim'de Meclis'i boykot gerekçesi üretmek için) Cumhurbaşkanı adayımızı iftiralarla suçlayıp sonra da çıkıp milli iradeden bahsedemezsiniz.

Örnek Cümle 2: (Sn. Bahçeli'yi kastederek!) Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bu partinin suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların hak ettikleri sözü duymalarının vakti çoktan gelmişti. Hodri meydan.

CHP ile ilgili paylaşılacak bir tespit daha var.

Bunu hem yaklaşan olağan kurultay bağlamında hem de şaibeli 38. kurultaya dair "mutlak butlan/iptal" stresinden görece kurtulma, rahatlama hali olarak okumak mümkün. Kanımca CHP, devlet aklının devreye girdiğini düşünüyor. Fakat siyasi gerilimi kontrolsüzce artırmanın etkitepki denklemindeki baş ağrıtabilecek karşı hamlelerini ise görmek istemiyor!

***