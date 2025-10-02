Vakur, kapsayıcı, içerikli bir konuşmaydı. Polemiğe girmedi ama günlük siyaset malzemesi yapılan başlıklarda, Cumhurbaşkanlığı makamını ve şahsi hukukunu korumaya özen gösterdi. Güçlü Türkiye ideali, milletin menfaatinin savunulması ve demokrasinin yüceltilmesi noktasında, "Biriz ve beraberiz" mesajı verdi.
Vizyoner bir metin üzerinden ilerledi. Hitabının merkezine, "meşruiyet" kavramını oturttu ve "Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır. O da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" dedi. CHP'nin son dönemde ortaya dökülen skandalları perdelemek için suni tartışma konuları açtığını belirtti ve bu tutumu 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde milletin ortaya koyduğu iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi.
Söz konusu Türkiye olduğunda, siyasi aktörlerin ortak paydada buluşmasının önemine değindi. Gazi Meclis'in "15 Temmuz Ruhunu" hatırlattı. Gazze'ye, Filistin Davasına, Kudüs'ün maddi ve manevi varlığının savunulmasına ömrünü adadığını söyledi. Terörsüz Türkiye çabalarını övdü. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve DEM Parti Heyetine ayrı ayrı teşekkür etti. Şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin hassasiyetlerine gölge düşürecek hiçbir adım atılmayacağının güvencesini verdi. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardıklarını anlattı. Ekonomide kaydedilen olumlu gelişmeleri uzun bir listede sıraladı. Türkiye Yüzyılı'na yaraşır "Yeni Anayasa" beklentisini bir kez daha kayda geçirdi.
***
Cumhurbaşkanımızın, Meclis konuşmasının satır aralarından yansıyan kritik tespit ve uyarılarına gelince...
Ben, özellikle Suriye
, terörle mücadele ve Kürt kökenli vatandaşlara dönük mesajlar ile bölge ülkelerindeki tüm Kürtlere dönük kucaklayıcı cümlelerinin altını çizdim.
Terör örgütü PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışan kantonal yapıya yönelerek Çözüm Sürecini sabote ettiği anımsandığında, Erdoğan'ın bir ifadesi özel anlam taşıyordu. O tarihte süreç kesintiye uğramasın diye gösterilen demokratik toleransın nasıl istismar edildiği hafızalarda hala taze. Bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin güvenliğini korumaya dönük kararlar ile Terörsüz Türkiye yolunda oluşan barış ikliminin birbirinden farklı ele alınması gerektiğine değindi. "Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulmalıdır"
diyerek... Suriye'nin kuzey doğusunda oluşacak terör devletçiliğine asla müsaade edilmeyeceğini, olası operasyonun ise Milli Dayanışma
, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda vücut bulan iradeyi sakatlamaması gerektiğini vurguladı. "Türkiye, Suriye'de bir 'dejavu' yaşanmasına izin vermeyecektir"
ikazını da şu mesajı ile pekiştirdi:
"Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Gerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek gerekse sınırlarımızın ötesinde herhangi bir terör oluşumunu engellemek amacıyla, diplomasinin tüm kanallarını devreye almış durumdayız. Bu kanalları kullanmayı sabırla, samimiyetle ve sağduyuyla sürdürüyoruz. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa, Türkiye'nin pozisyonu da, politikası da bellidir!"
Elbette, yerinde ve dozundaki bu uyarıya karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Türkiye içindeki Kürtlerin anavatanı olduğu kadar, Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerin de en büyük, en samimi, en güvenilir hamisidir, kardeşidir; zor günlerde kapısı çalınan ilk sığınağıdır ve bu hiçbir zaman değişmeyecektir"
demeyi de ihmal etmedi.