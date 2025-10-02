Vakur, kapsayıcı, içerikli bir konuşmaydı. Polemiğe girmedi ama günlük siyaset malzemesi yapılan başlıklarda, Cumhurbaşkanlığı makamını ve şahsi hukukunu korumaya özen gösterdi. Güçlü Türkiye ideali, milletin menfaatinin savunulması ve demokrasinin yüceltilmesi noktasında, "Biriz ve beraberiz" mesajı verdi.

Vizyoner bir metin üzerinden ilerledi. Hitabının merkezine, "meşruiyet" kavramını oturttu ve "Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır. O da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" dedi. CHP'nin son dönemde ortaya dökülen skandalları perdelemek için suni tartışma konuları açtığını belirtti ve bu tutumu 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde milletin ortaya koyduğu iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi.

Söz konusu Türkiye olduğunda, siyasi aktörlerin ortak paydada buluşmasının önemine değindi. Gazi Meclis'in "15 Temmuz Ruhunu" hatırlattı. Gazze'ye, Filistin Davasına, Kudüs'ün maddi ve manevi varlığının savunulmasına ömrünü adadığını söyledi. Terörsüz Türkiye çabalarını övdü. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve DEM Parti Heyetine ayrı ayrı teşekkür etti. Şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin hassasiyetlerine gölge düşürecek hiçbir adım atılmayacağının güvencesini verdi. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardıklarını anlattı. Ekonomide kaydedilen olumlu gelişmeleri uzun bir listede sıraladı. Türkiye Yüzyılı'na yaraşır "Yeni Anayasa" beklentisini bir kez daha kayda geçirdi.

***