Beyaz Saray’da renkli anlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Beyaz Saray'da Başkan Trump'la gerçekleştirdiği görüşme gerek ekrana yansıyan yönleriyle gerekse özel sohbetleriyle birbirinden ilginç anlara sahne oldu

Tarihi zirvede "Oval Ofis turu, Başkan Trump'tan Türk heyetine iltifat, Başkan'ın kararnameleri imzaladığı meşhur kalemi, sade yemek mönüsü, Başkanlık Konuk Evi Blair House çalışanlarının Erdoğan çiftine yakın ilgisi" vardı. İşte fotoğraf kareleri ile Beyaz Saray'daki temaslardan geriye kalanlar...





OVAL OFİS GEZİSİ: ABD başkanlarının resmi çalışma odası "Oval Ofis" olarak biliniyor. Bir dünya liderinin Oval Ofis'te kabulü ise Başkan'ın o ülkeye ve liderine verdiği önemin göstergesi kabul ediliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Trump'la Oval Ofis'teki görüşmesi protokol açısından ilklere de sahne oldu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sıcak karşıladı. Önce Oval Ofis'i gezdirdi. Duvarlara astırdığı tabloları tek tek gösterdi. Değerli tabloların Biden döneminde depoda bekletildiğini söyledi. "Bu Lincoln, G. Washington, Roosevelt tablolarını Biden depoya kaldırtmış, bunları çıkarttım, astırdım" dedi. Ve ekledi: "Oval Ofis'i gezdirdiğim ilk lider siz oldunuz!"

ROSE GARDEN'DAKİ DETAY: Trump ve Erdoğan daha sonra Oval Ofis'in yanındaki Rose Garden'a geçti. Trump, buranın seksen kişilik küçük bahçe olduğunu belirtip geniş çaplı resepsiyon veremediğinden yakındı. Öyle ki Trump, geçmişte de Beyaz Saray'ın yabancı heyetleri bir çadırda ağırlamasından şikâyet etmiş ve güzel bir balo salonu vaadinde bulunmuştu. Hatta 2016'da Obama döneminde bu proje için 100 milyon dolar ödemeyi bile teklif etmişti.

ERDOĞAN'A ÖZEL DAVET: Trump, Rose Garden'la birlikte yandaki alanı da katıp iki bin metrekare üzerine bin kişilik etkinlik ve davet salonu yaptıracağını söyledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek, "2 yıl sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Sizi onur konuğu olarak davet edeceğim. Sizde o tarihte seçim yok değil mi? Gerçi fark etmez, seçim olsa da sen kazanırsın" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

UÇAK ROZETİNİ NİYE TAKTI: Erdoğan'la görüşmesi sırasında Trump'ın yakasındaki savaş uçağı rozeti sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin, F-35 programına dönüşü de konuşulduğu için kimleri rozetteki uçağı F-35'e benzetti, kimileri de askeri mesaj verildiğini öne sürdü. Oysa Trump'ın açıklaması bambaşka idi. Malûm ABD, F-22 Raptor uçağını en yakın müttefiklerine bile satmıyor. Trump yakasındaki rozeti niçin taktığını şöyle açıkladı: "Tüm uçakların rozetlerini hediye ettiler. Sırayla takıyorum ama en çok bunu (F-22 Raptor) sevdim!"

KALEM HEDİYESİ: Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı işaret ederek övdü. "Onları herkesten iyi tanıyorum. Çok zekiler. Keşke bu kadar zeki olmasalardı!" diyerek esprili bir dille jest de yaptı. Ardından, tarihi kararları imzaladığı meşhur siyah kalemini hediye etti. Kalemin bir yüzünde "White House/ Beyaz Saray" diğer yüzünde ise "Trump imzası" dikkati çekti.





BLAIR HOUSE ÇALIŞANLARININ İLGİSİ: Beyaz Saray eski protokol sorumlularından Raymond Martinez, Blair House'ta misafir ağırlama kriterini, "Beraber çalıştığınız herkesi evinize çağırmazsınız. Ya iyi arkadaşsınızdır ya da yakınlaşmak istiyorsunuzdur. Blair House'un davetli listesi de böyle" diye açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Hanım, Blair House çalışanlarından büyük ilgi gördü ve birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Blair House'un anı defterini de imzaladı.

YEMEKTE NE VARDI: Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünden sonra görüşmeye, yemekli toplantıda devam etti. Türk tarafı ile de teyitleşilerek seçilen mönü sade idi. Kırmızı et, salata ve tatlıdan oluşan üçlü mönü konuklara ikram edildi.

13 ODA TAHSİS EDİLDİ: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Washington'da Başkanlık Konuk Evi'nde kaldı. Erdoğan ve heyetine 13 oda tahsis edildi. Blair House, Beyaz Saray'ın tam karşısında bulunuyor. 60'tan fazla odasıyla Washington'daki en prestijli resmi mekânlardan biri olarak kabul ediliyor. Blair House'ta konaklama, ABD Başkanı'nın davetlisine verdiği özel önemi simgeliyor. Diplomasi literatüründe ise "ikili ilişkilerin sıcaklığı" ve "protokolde en üst seviyede kabul" olarak değerlendiriliyor.

KİLOMETRE TAŞI: Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanırken Beyaz Saray'ın arka tarafındaki Ellipse Park'ta toplanan turistler, Erdoğan'ı görebilecekleri umuduyla bir süre bekledi. Ancak, Erdoğan Beyaz Saray'ın ön tarafındaki protokol kapısından giriş yaptı. Turistler ise "Zero Milestone Taşı/Kilometre Taşı", önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu taş, Amerika'daki yollar için sembolik bir "başlangıç noktası" olarak tanımlanıyor. Bu manadaki fotoğraf, iki ülke ilişkileri açısından "diplomatik kilometre taşını" çağrıştırıyordu.